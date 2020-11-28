Чем опасна работа с ноутбуком лежа - врач

Врачи не рекомендуют работать или каким-то другим образом использовать ноутбук лёжа, поскольку в этом положении на позвоночник, мышцы и глаза оказывается слишком сильное воздействие. Об этом сообщил офтальмолог Арпине Адамян.

Фото: из открытых источников

Как заявил врач, в таком положении работоспособность человека значительно снижается, поскольку сосуды головного мозга находятся под сильным давлением. Это вызвано тем, что лёжа человеку сложно подобрать удобное положение для ноутбука. После нескольких часов такой работы возникают сильные головные боли, ухудшение зрения, а также головокружения.

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