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Чем опасна работа с ноутбуком лежа - врач

В таком положении работоспособность человека значительно снижается, поскольку сосуды головного мозга находятся под сильным давлением.

28 ноября 2020, 23:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

Врачи не рекомендуют работать или каким-то другим образом использовать ноутбук лёжа, поскольку в этом положении на позвоночник, мышцы и глаза оказывается слишком сильное воздействие. Об этом сообщил офтальмолог Арпине Адамян.

Чем опасна работа с ноутбуком лежа - врач

Фото: из открытых источников

Как заявил врач, в таком положении работоспособность человека значительно снижается, поскольку сосуды головного мозга находятся под сильным давлением. Это вызвано тем, что лёжа человеку сложно подобрать удобное положение для ноутбука. После нескольких часов такой работы возникают сильные головные боли, ухудшение зрения, а также головокружения.

Ранее "Комментарии" рассказывали, чем отличают 11 лучших вакцин от коронавируса в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.









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