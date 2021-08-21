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Главная Новости Досуг саморазвитие Биологи назвали причину, почему нас тянет выпить алкоголь
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Биологи назвали причину, почему нас тянет выпить алкоголь

Ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя

сегодня, 03:30
Автор:

Ольга Чародий

Ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя. Биологи из Швеции провели исследование на животных, которые были склонны к употреблению спиртного. Как пишет Science Advances, в своей научной работе исследователи изучали нейронные сигналы мозга. Сначала подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Затем вместе с подачей алкоголя крысы получали удар током. Однако около трети крыс продолжали жать на кнопку, несмотря на разряды электричеством.

Биологи назвали причину, почему нас тянет выпить алкоголь

Алкоголь (фото из открытых источников)

Ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя. Биологи из Швеции провели исследование на животных, которые были склонны к употреблению спиртного.

Как пишет Science Advances, в своей научной работе исследователи изучали нейронные сигналы мозга. Сначала подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Затем вместе с подачей алкоголя крысы получали удар током. Однако около трети крыс продолжали жать на кнопку, несмотря на разряды электричеством.

Биологи объяснили, что нашли небольшой участок нервных клеток в мозге, которая активизировалась перед нажатием на кнопку. Эти клетки, расположенные в миндалеподибному теле их мозга, определяли разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

Напомним, поддельный алкоголь в Украине не является большой редкостью. Каждый литр крепких алкогольных напитков — это фальсификат. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам налоговой, финансовой и таможенной политики Данил Гетманцев.



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Источник: https://advances.sciencemag.org/content/7/34/eabg9045
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