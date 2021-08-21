Биологи назвали причину, почему нас тянет выпить алкоголь

Ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя. Биологи из Швеции провели исследование на животных, которые были склонны к употреблению спиртного. Как пишет Science Advances, в своей научной работе исследователи изучали нейронные сигналы мозга. Сначала подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Затем вместе с подачей алкоголя крысы получали удар током. Однако около трети крыс продолжали жать на кнопку, несмотря на разряды электричеством.

Алкоголь (фото из открытых источников)

Ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя. Биологи из Швеции провели исследование на животных, которые были склонны к употреблению спиртного.

Как пишет Science Advances, в своей научной работе исследователи изучали нейронные сигналы мозга. Сначала подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Затем вместе с подачей алкоголя крысы получали удар током. Однако около трети крыс продолжали жать на кнопку, несмотря на разряды электричеством.

Биологи объяснили, что нашли небольшой участок нервных клеток в мозге, которая активизировалась перед нажатием на кнопку. Эти клетки, расположенные в миндалеподибному теле их мозга, определяли разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

Напомним, поддельный алкоголь в Украине не является большой редкостью. Каждый литр крепких алкогольных напитков — это фальсификат. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам налоговой, финансовой и таможенной политики Данил Гетманцев.







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