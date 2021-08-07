Авиакомпания США предложила пассажирам бесплатно смотреть TikTok во время полета. "Клиенты играют главную роль и помогают нам лучше понять, какой контент они нуждаются во время полета. А TikTok — одна из платформ, которые нравятся людям больше всего", — заявили в компании. Пассажиры, у которых не загружен приложение, также смогут бесплатно установить его во время полета.

TikTok - фото из открытых источников

Таким образом, компания хочет привлечь больше клиентов из-за снижения пассажиропотока во время пандемии. В прошлом году авиакомпания American Airlines позволила клиентам во время полета бесплатно пользоваться приложением Messenger от Facebook.

Напомним, на что только не готовы пойти блогеры в TikTok, чтобы собрать большое количество лайков и просмотров. Однако иногда их идеи по-настоящему поражают. Индийский актер и блогер Ирфан Хан решил как раз таки снять именно такое видео. На его странице был опубликован ролик, где он якобы покончил с собой. Причиной "самоубийства" стал разрыв отношений со своей возлюбленной. Видео набрало больше 300 000 просмотров. Стоит отметить, что зрители и вправду поверили, что это не постановка, а блогер действительно свел счеты с жизнью. Ролик со "смертью" пробыл на странице Ирфана не так долго.

Неожиданно для него самого видео попало к его родственникам, которые, как и остальные, не поняли, что это не по-настоящему. Сразу после этого блогер удалил видео из TikTok и честно заявил что это лишь инсценировка. Подписчики актера, конечно же, образовались такой новости. А вот полиция шутку с "самоубийством" не оценила вовсе. Потому блогеру было предъявлено обвинение в том, что он подверг свою и чужие жизни в опасность.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!