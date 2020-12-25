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Главная Новости Досуг саморазвитие Алкоголь провоцирует рак груди
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Алкоголь провоцирует рак груди

Чем меньше вы пьете, тем ниже риск заболеть раком. Нет определенного вида алкогольных напитков, на который не распространялось бы это правило – именно этиловый спирт способен повреждать ткани. Таким образом, нет разницы – вино, пиво, крепкие напитки — в равной степени они способны вызывать рак, считают медики

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Об этом стало известно, благодаря исследованиям ученых из Университета Отаго в Новой Зеландии. Также выяснилось, что алкоголь провоцирует ряд других онкозаболеваний.

Алкоголь провоцирует рак груди

ФОТО: Из открытых источников

Согласно исследованиям, больше остальных здоровье подрывают люди, которые пьют часто и много.

При употреблении даже небольшого количества алкоголя риск развития онкологии груди возрастает на 16% в сравнении с непьющими людьми. Чем чаще женщина выпивает, тем стремительнее угроза увеличивается. В настоящее время ученые продолжают исследование. В будущем авторы работы намерены узнать, как именно алкоголь провоцирует онкологию. По одной из гипотез, спиртное повреждает ДНК. Специалисты рекомендуют людям полностью отказаться от спиртного, чтобы снизить риски заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" писали, что алкоголь, грейпфрут, дрожжи и сахар — именно это, по мнению специалистов, нежелательно употреблять в пищу несколько дней после курса лечения антибиотиками, так как данные продукты мешают правильному усвоению препаратов. Медики назвали перечень продуктов, а которых стоит забыть на некоторое время после приема антибиотиков. Эти продукты способствуют возникновению болей в животе, тошноте и даже нарушению ритма сердца.

В последствии возникают неприятные симптомы. Медики утверждают, что прием антибиотиков может спровоцировать кандидоз (разновидность грибковой инфекции), а сладости и выпечка как раз-таки способствуют усилению болезни. Чтобы нейтрализовать побочные эффекты, нужно прибегнуть к помощи пробиотиков.  Чтобы позаботиться о желудочно-кишечном тракте, специалисты советуют употреблять квашеную капусту, каши из цельного зерна, свежие овощи, фрукты, ягоды облепихи и натуральные йогурты. Эти продукты являются действенным средством для восстановления микрофлоры кишечника. 



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Источник: https://unim.su/
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