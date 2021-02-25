Женщины назвали признаки идеального любовника

Стало известно, какими внешними признаками должен обладать идеальный и желаемый любовник. Об этом сообщило интернет-издание Daily Star.

Идеальный мужчина - как он выглядит. Фото: classpic.ru

Один британский интернет-магазин OnBuy провел исследование среди женщин, чтобы определить, какого мужчину изберут они на роль своего любовника.

Результаты показали, что 73 процента представительниц женского пола считают густую бороду — одной из важнейших черт сексуальности партнера. Опрашиваемые сообщили, что им нравится борода, потому что она выражает мужество и желание доминировать.

Следующим важным признаком стали темные или карие глаза, за которые проголосовал 71 процент участников. Очевидно темный цвет также показывает какое-то силовое и волевое преимущество.

Третье и четвертое место занимают пирсинг и татуировки. Эти признаки набрали соответственно 70 и 62 процента голосов.

Значительная часть женщин выбрала бы себе на роль любовника человека с широкими плечами, густыми бровями и большим размером стопы.

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