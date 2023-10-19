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Женщина съела 48 устриц на свидании: она не ожидала такого эффекта

Романтическое свидание закончилось не так, как воображала женщина во время похода в ресторан с устрицами.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Американка пришла на многообещающее свидание с парнем и заказала 48 устриц. Вскоре девушка была поражена тем, что произошло дальше и выложила свои эмоции в интернет.

Женщина съела 48 устриц на свидании: она не ожидала такого эффекта

Для девушки, которая съела 48 устриц, неожиданно закончилось свидание. Фото из открытых источников

Американская тиктокерша по имени EquanaB получила приглашение от своего знакомого пойти на свидание и что-нибудь выпить. Пара пошла в ресторан морской кухни Fontaine's Oyster House. Девушка воспользовалась случаем и заказала устрицы, картофель, крабовые котлеты и коктейли. Ее спутник взял только бокал вина. 


Во время свидания тиктокерша снимала все на видео, а на записи даже слышно, как она громко чавкает и берет очередные устрицы. Оказалось, что женщина в общей сложности съела 48 устриц. Хотя эти морепродукты считаются афродизиаками, ее партнер был не в восторге. Пока она ела, он просто пил свое вино. В какой-то момент парень пошел в туалет и больше не вернулся к столу.

Тиктокерша была раздражена поведением своего спутника, выражала возмущение и снимала все на камеру. Впоследствии EquanaB опубликовала запись в интернете в ожидании осуждения сбежавшего из свидания мужчины. Однако интернет-пользователи имели не такую реакцию, как ожидала женщина. Они не проявили сострадания к брошенной инфлюэнсерше, а заявили, что им жаль мужчину, который пригласил ее на свидание.

Видео с девушкой EquanaB, которая съела 48 устриц и была недовольна бегством парня, быстро распространилось в сети, где набрало миллионы просмотров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о семи вещах, которые делают все мужчины, но никогда не признаются об этом.

Также "Комментарии" писали о пяти канцерогенных продуктах, вызывающих рак.



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Источник: https://metro.co.uk/2023/10/18/this-woman-ate-48-oysters-on-a-date-and-the-internet-is-not-impressed-19682318/
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