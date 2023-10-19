Женщина съела 48 устриц на свидании: она не ожидала такого эффекта

Американка пришла на многообещающее свидание с парнем и заказала 48 устриц. Вскоре девушка была поражена тем, что произошло дальше и выложила свои эмоции в интернет.

Для девушки, которая съела 48 устриц, неожиданно закончилось свидание. Фото из открытых источников

Американская тиктокерша по имени EquanaB получила приглашение от своего знакомого пойти на свидание и что-нибудь выпить. Пара пошла в ресторан морской кухни Fontaine's Oyster House. Девушка воспользовалась случаем и заказала устрицы, картофель, крабовые котлеты и коктейли. Ее спутник взял только бокал вина.

Во время свидания тиктокерша снимала все на видео, а на записи даже слышно, как она громко чавкает и берет очередные устрицы. Оказалось, что женщина в общей сложности съела 48 устриц. Хотя эти морепродукты считаются афродизиаками, ее партнер был не в восторге. Пока она ела, он просто пил свое вино. В какой-то момент парень пошел в туалет и больше не вернулся к столу.

Тиктокерша была раздражена поведением своего спутника, выражала возмущение и снимала все на камеру. Впоследствии EquanaB опубликовала запись в интернете в ожидании осуждения сбежавшего из свидания мужчины. Однако интернет-пользователи имели не такую реакцию, как ожидала женщина. Они не проявили сострадания к брошенной инфлюэнсерше, а заявили, что им жаль мужчину, который пригласил ее на свидание.

Видео с девушкой EquanaB, которая съела 48 устриц и была недовольна бегством парня, быстро распространилось в сети, где набрало миллионы просмотров.

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