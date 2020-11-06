За что мы ценим женщин: мужчины поставили все точки над "і"

За что мужчины любят женщин? Эта неразрешимая загадка, но на самом деле путь к ее решению достаточно простой — спросить самих мужчин. Что мы сегодня и сделаем. Как не крути, лучший ответ всегда исходит из первоисточников.

За что мужчины любят женщин

Когда у женщины есть свои интересы и хобби

Мужчины ценят, когда их избранница не сидит без дела и постоянно развивается. Тогда с ней всегда интересно и весело. Кроме того, она не будет требовать от своего партнера постоянно уделять ей внимание, ведь она может сама интересно провести время.

Отсутствие завышенных ожиданий

Когда ожидания не совпадают с реальностью, начинаются обиды. Не стоит воспринимать хорошее отношение и подарки со стороны мужчины, как должное. Цени каждое мгновение и умей относится с пониманием, когда он ведет себя более сдержанно.

Желание делиться своими чувствами и слушать

Мужчинам крайне важно, чтобы женщина откровенно говорила о своих чувствах, а не накапливала обиды. Также очень хорошо, если она умеет слушать мужчину. Только так удасться преодолеть трудные моменты в отношениях.

Умение быть благодарной и внимательной

У мужчины появится намного больше желания удивлять тебя, если ты будешь хвалить его даже за самые незначительные, но хорошие дела. Не забывай показывать, что тебе его внимание очень важно.

Уверенность в себе и чувство юмора

Мужчина не может постоянно мотивировать тебя и повышать твою самооценку. Эти вещи не зависят от того, в отношениях ты или нет. Ему хочется, чтобы женщина была уверенной в себе, не зависела от мнения окружающих и умела посмеяться над собой.

Интересно, насколько с такими мыслями согласятся сами женщины. Уверены, у них есть свое особое мнение на этот счет. Также издание "Комментарии" расскажет, почему разлука положительно влияет на отношения.

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