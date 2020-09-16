Как флиртовать правильно: пять советов для мужчин

Флирт - это неотемлемая часть развитися любым романтических отношений. От умения флиртовать напрямую зависит, насколько девушка будет предрасположена к парню на начальном этапе общения. Чтобы ты все сделал верно, мы расскажем тебе, как правильно действовать во время флирта. Поможет нам в этом издание mport.

Внешность

Ты можешь быть умным, эрудированным, веселым, с прекрасным чувством юмора и так далее. Но если ты одет в лахмотья или совершенно безвкусно, на тебя и не глянут. Будь стильным, красиво одевайся, ухаживай за своим телом. В общем, выжми из своей внешности все, что сможешь.

Зрительный контакт

Смотри ей в глаза. Смотри только на нее. Забудь о мобильниках и взглядах по сторонам. Улыбайся ей как губами, так и глазами. И не смей пялиться на других девушек.

По имени



Обращайся к ней по имени. Во-первых, это сделает ее более внимательной. Во-вторых, покажет твое уважение к ней. В-третьих, намекнет на то, что твои мысли заняты только ею.

Спокойствие и уверенность



Получай удовольствие от общения. Будь веселым. Постарайся не быть предсказуемым.

Юмор

Девушкам нравятся остроумные мужчины, которые могут посмеяться не только над другими, но и над собой. Девушки уверены: с такими парнями они на 100% весело проведут время. А в случае начала серьезных отношений жизнь не будет скучной.

Будь смел и у тебя все получится. Также издание "Комментарии" расскажет, пять ошибок, которые совершают пары в отношениях.

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