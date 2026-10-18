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Вы тоже так делаете? 10 привычек взрослых, из-за которых их считают невоспитанными

Даже мелкие нарушения этикета могут испортить впечатление о человеке. Проверьте, не допускаете ли вы этих ошибок в повседневной жизни

18 октября 2026, 16:51
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Сергій Кречмаровський

Взросление не всегда означает умение вести себя с окружающими. Некоторые люди забывают о простых правилах вежливости, из-за чего вызывают раздражение даже в обычных ситуациях. Пользователи сети напомнили о привычках, от которых стоит избавиться.

Вы тоже так делаете? 10 привычек взрослых, из-за которых их считают невоспитанными

Споры из-за невоспитанного поведения. Фото: Pixabay

  • Включать звук на телефоне в общественных местах. Музыка, видео и громкие разговоры по телефону мешают другим. Если нужно что-то послушать, лучше воспользоваться наушниками.

  • Стоять слишком близко к незнакомцам. В очереди важно уважать личное пространство других людей. Не стоит прижиматься к человеку впереди, если в этом нет необходимости.

  • Не давать собеседнику закончить разговор. Если человек работает, готовит еду или не может отойти, это не значит, что он готов долго слушать чужие истории. Важно замечать, когда разговор лучше прекратить.

  • Игнорировать личную гигиену. Дезодорант и свежее дыхание имеют значение, особенно при близком общении. Неприятный запах может создавать дискомфорт для окружающих.

  • Критиковать чужие планы без просьбы об оценке. Если кто-то рассказывает об отпуске или важном решении, не нужно сразу перечислять все недостатки его выбора. Лучше сначала выслушать человека.

  • Ругаться через каждое слово. Чрезмерное количество брани в обычном разговоре может раздражать тех, кто не привык к такому стилю общения.

  • Заходить в лифт, не пропустив пассажиров. Сначала нужно дать людям выйти и только потом заходить самому. Это простое правило помогает избежать давки.

  • Комментировать чужую внешность. Нежелательные замечания о внешнем виде могут обидеть человека. Если не можете сказать искренний комплимент, лучше воздержаться от комментариев.

  • Заходить в чужой дом в обуви без разрешения. Стоит учитывать правила хозяев и спросить, нужно ли разуваться. Это проявление уважения к чужому пространству.

  • Спорить только ради спора. Необязательно иметь категоричное мнение по каждому вопросу. Иногда уместнее признать, что вы не знаете ответа или не хотите спорить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 вещах, от которых молодежь давно отказалась, а бэби-бумеры до сих пор их обожают



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Источник: https://www.buzzfeed.com/consheabrown/unwritten-social-rules-adults-fail-to-follow
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