Вы тоже так делаете? 10 привычек взрослых, из-за которых их считают невоспитанными

Взросление не всегда означает умение вести себя с окружающими. Некоторые люди забывают о простых правилах вежливости, из-за чего вызывают раздражение даже в обычных ситуациях. Пользователи сети напомнили о привычках, от которых стоит избавиться.

Споры из-за невоспитанного поведения. Фото: Pixabay

Включать звук на телефоне в общественных местах. Музыка, видео и громкие разговоры по телефону мешают другим. Если нужно что-то послушать, лучше воспользоваться наушниками.

Стоять слишком близко к незнакомцам. В очереди важно уважать личное пространство других людей. Не стоит прижиматься к человеку впереди, если в этом нет необходимости.

Не давать собеседнику закончить разговор. Если человек работает, готовит еду или не может отойти, это не значит, что он готов долго слушать чужие истории. Важно замечать, когда разговор лучше прекратить.

Игнорировать личную гигиену. Дезодорант и свежее дыхание имеют значение, особенно при близком общении. Неприятный запах может создавать дискомфорт для окружающих.

Критиковать чужие планы без просьбы об оценке. Если кто-то рассказывает об отпуске или важном решении, не нужно сразу перечислять все недостатки его выбора. Лучше сначала выслушать человека.

Ругаться через каждое слово. Чрезмерное количество брани в обычном разговоре может раздражать тех, кто не привык к такому стилю общения.

Заходить в лифт, не пропустив пассажиров. Сначала нужно дать людям выйти и только потом заходить самому. Это простое правило помогает избежать давки.

Комментировать чужую внешность. Нежелательные замечания о внешнем виде могут обидеть человека. Если не можете сказать искренний комплимент, лучше воздержаться от комментариев.

Заходить в чужой дом в обуви без разрешения. Стоит учитывать правила хозяев и спросить, нужно ли разуваться. Это проявление уважения к чужому пространству.

Спорить только ради спора. Необязательно иметь категоричное мнение по каждому вопросу. Иногда уместнее признать, что вы не знаете ответа или не хотите спорить.

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