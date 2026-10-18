Ви теж так робите? 10 звичок дорослих, через які їх вважають невихованими

Дорослішання не завжди означає вміння поводитися з оточенням. Деякі люди забувають про прості правила ввічливості, через що викликають роздратування навіть у звичайних ситуаціях. Користувачі мережі нагадали про звички, яких варто позбутися.

Суперечки через невиховану поведінку. Фото: Pixabay

Вмикати звук на телефоні в громадських місцях. Музика, відео та гучні розмови телефоном заважають іншим. Якщо потрібно щось послухати, краще скористатися навушниками.

Стояти надто близько до незнайомців. У черзі важливо поважати особистий простір інших людей. Не варто притискатися до людини попереду, якщо для цього немає потреби.

Не давати співрозмовнику завершити розмову. Якщо людина працює, готує їжу або не може відійти, це не означає, що вона готова довго слухати чужі історії. Варто помічати, коли розмову краще припинити.

Ігнорувати особисту гігієну. Дезодорант і свіже дихання мають значення, особливо під час близького спілкування. Неприємний запах може створювати дискомфорт для оточення.

Критикувати чужі плани без запиту. Якщо хтось розповідає про відпустку чи важливе рішення, не потрібно одразу перелічувати всі недоліки його вибору. Краще спочатку вислухати людину.

Лаятися через кожне слово. Надмірна кількість лайки у звичайній розмові може дратувати тих, хто не звик до такого стилю спілкування.

Заходити в ліфт, не пропустивши пасажирів. Спочатку потрібно дати людям вийти, а вже потім заходити самому. Це просте правило допомагає уникнути штовханини.

Коментувати чужу зовнішність. Небажані зауваження про вигляд можуть образити людину. Якщо немає щирого компліменту, краще утриматися від коментарів.

Заходити до чужого дому у взутті без дозволу. Варто звернути увагу на правила господарів і запитати, чи потрібно роззутися. Це прояв поваги до чужого простору.