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В каких ситуациях мужчине нельзя давать второй шанс

Не все мужчины заслуживают шанс на возобновление отношений

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины, после разрыва отношений, по каким-то своим причинам, дают бывшему возлюбленному второй шанс. И некоторые представители сильного пола его действительно заслуживают и всячески стараются доказать, что изменились. Но есть мужчины, которых прощать не стоит. На своей странице в Instagram психолог Андрей Николаев рассказал, в каких ситуациях не нужно принимать мужчину обратно.

Специалист отметил, что не стоит прощать бывшего, если с ним вы состояли в "токсичных" отношениях. Он продолжит разрушать себя и всех, кто его окружает. Если среди ваших воспоминаний больше негативных, чем хороших, если мужчина вынуждает вас справляться с его болями, страхами и проблемами, закройте дверь навсегда. 

В каких ситуациях мужчине нельзя давать второй шанс

Нельзя принимать обратно мужчину, который совершал над вами эмоциональное, моральное или физическое насилие. Лучшее в этой ситуации – научиться притягивать в свою жизнь достойных представителей сильного пола. 

Еще с бывшим стоит попрощаться навсегда, если он не стремится работать над вашими отношениями. Скорее всего, он вас больше не любит, а хочет быть рядом, потому что это выгодно.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему в отношениях иногда полезно брать паузу.


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