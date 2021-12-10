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Ученые рассказали, почему не стоит часто сердиться

Ученые проанализировали 13462 случая инсульта у жителей 32 стран

сегодня, 02:30
Автор:

Ольга Чародий
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Сильные эмоции и чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать инсульт. Особенно это касается отрицательных эмоций. Ученые проанализировали 13462 случая инсульта у жителей 32 стран, пишет webmd. Это позволило выявить ряд новых триггеров, ранее не ассоциировавшихся с острым нарушением кровоснабжения головного мозга.

Ученые рассказали, почему не стоит часто сердиться

Отношения (фото из открытых источников)

"Профилактика инсульта является приоритетом для врачей, и, несмотря на успехи, по-прежнему трудно предсказать, когда произойдет инсульт. Многие исследования были сосредоточены на среднесрочных и долгосрочных воздействиях, таких как гипертония, ожирение или курение. Наше исследование было направлено на то, чтобы изучить внезапные влияния, которые могут действовать как триггеры", – рассказал один из авторов исследования Эндрю Смит.

Исследователи обнаружили, что гнев или эмоциональное расстройство увеличивают риск инсульта в течение одного часа почти на 30%. Тяжелые физические нагрузки увеличивали риск на 60%.

Напомним, здоровые отношения – это баланс между "брать" и "давать". К сожалению, его придерживаются не все. Во время понять, что вас используют, значит уберечь себя от лишних переживаний и сэкономить время. Если вы замечаете следующие признаки в отношениях, это повод серьезно задуматься. Об этом пишет insider.

Вы всегда рассчитываетесь Некоторые партнеры в отношениях, потому что им это выгодно, в частности, в финансовом плане. И это касается не только девушек, но и ребят. Если вы постоянно платите за все, это может быть одним из используемых вас признаков. Эксперты предлагают устроить проверку. Во время похода в кафе скажите, что вы не можете оплатить счет и посмотрите на реакцию своего партнера.



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Источник: https://www.webmd.com/men/guide/anger-management#:~:text=Chronic%20(long%2Dterm)%20anger,abuse%2C%20and%20other%20violent%20behavior.
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