Триста свиданий в год: японец рассказал об эффективном способе знакомств с девушками

Мужчину зовут Хирата, и он еще со школьной скамьи осознал, что значительно проигрывает по внешности на фоне своих одноклассников. Он рассказал, что первая его девушка ушла от него к другому парню, который был старше и обаятельнее. Эта ситуация заставила Хирата еще больше сомневаться в себе, сделав его закрытым и неуверенным человеком, передает издание dialogueparty.

Мужчина рассказал свою историю успеха. Фото: unsplash

Только когда ему исполнилось 30 лет, мужчина решил кардинально изменить свою жизнь. Потому что у него было столько психологических травм, что жизнь казалась ему совершенно несправедливой.

Хирата скачал на свой телефон несколько приложений для знакомств, и стал активным пользователем. Он говорит, что ходил за одни выходные на 6-8 свиданий с девушками. А потом подытожил, что за год ему удалось побывать больше, чем на 300 встречах. Удивительно то, что парень встречался и с 20-летними красотками.





Всем людям, которые хотят поэкспериментировать и попробовать нечто подобное, Хирата советует уделить должное внимание своим фотографиям на сайте. Потому что именно они помогут заинтересовать противоположный пол. Он подчеркнул, что фото должно быть хорошего качества, а также оно должно быть естественным, а не наигранным.

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