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Главная Новости Досуг отношения Топ-5 ужасных мужских привычек, которые могут привлечь женщину
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Топ-5 ужасных мужских привычек, которые могут привлечь женщину

Даже сквернословие может помочь тебе найти свою избранницу

сегодня, 15:34 comments688
Автор:

Павел Зинченко

Каждый мужчина имеет свою собственную ужасную (или не очень) привычку. Их даже может быть несколько. Хотя многие считают, что они отталкивают женщин, это далеко не факт. Вполне возможно, что кажущиеся ужасными мужские особенности наоборот сделают их носителя популярным в женском обществе. Сегодня с помощью портала mport мы расскажем о некоторых из них.

Сквернословие

Топ-5 ужасных мужских привычек, которые могут привлечь женщину

Брутальная лексика и брань вряд ли будут приятны девушке. Но привычка к крепкому словцу - один из признаков того, что у тебя волевой характер, и ты - плохой мальчик. Многие дамы таких любят.

Байкеры

Девушки любят прокатиться на байке. Именно поэтому у мотоциклистов нет проблем в общении с девушками. Иногда это бывает опасно, но многих дам это только возбуждает.

Мясо

Альфа самцы - те же хищники. А хищники запихиваются мясом. Если мужчина любит мясо, значит он добытчик, на что женщины также обращаю внимание.

Феромоны

Не злоупотребляй душем, гелями, шампунями, одеколонами и прочими средствами гигиены. Все потому, что они убивают запах феромонов, к которому дамы также иногда имеют слабость.

Гонщик

Как правило, женщины не особо любят "шумахеров" и боятся садиться к таким в авто. Но если умеешь круто дрифтовать и не перебарщиваешь с понтами, то будь уверен: желающие прокатиться с тобой красотки скоро начнут выстраиваться в очередь.

Если обнаружил у себя что-то из выше перечисленного, то знай, ты мужик с изюминкой. Многие женщины с интересом будут присматриваться к тебе. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех типах друзей, которые должны быть у каждого мужчины.


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