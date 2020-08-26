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Главная Новости Досуг психология Четыре типа друзей, которые должны быть у каждого мужчины
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Четыре типа друзей, которые должны быть у каждого мужчины

Друзья должны не только веселиться вместе с тобой, но и уметь говорить правду в глаза, когда это необходимо

сегодня, 17:12
Автор:

Павел Зинченко

У каждого мужчины должны быть друзья. Как правило, судьба сама их нам посылает, но подсознательно мы не перестаем быть в поиске друга, который всегда подставит свое плечо. Сегодня мы расскажем тебе о четырех типах друзей, с которыми твой жизненный путь будет намного насыщенее и увлекательнее. Поможет нам в этом портал mport.

Он легок на подъем

Четыре типа друзей, которые должны быть у каждого мужчины

Ты никак не можешь спланировать свой досуг из-за постоянной занятости? Присмотрись к приятелю, для которого не проблема поменять планы, который полон энтузиазма и никогда не унывает. А также готов взять участие в увлекательном приключении. Такие друзья тебе пригодятся.

Он круче тебя

Найди того, кто будет авторитетом в мире "крутизны" и к уровню которого ты будешь стремиться. Он обогатит твою жизнь и поможет всегда держать руку на пульсе интересной и разнообразной жизни. Ты не утонешь в повседневности.

Он лучше тебя знает твои сильные и слабые стороны

На роль такого друга подойдет однокласник, который знает тебя еще со школьной скамьи. Рядом с таким другом будешь чувствовать себя свободно и естественно. Тебе не прийдется притворяться, напяливая на себя маску мнимого успеха.

Он может быть жестоким в своей правдивости

Настоящий мужчина всегда стойко примет правду, сказанную ему прямо в глаза, какой бы суровой она не оказалась. Не очень приятная правда на поверку оказывается намного дороже подлой лести. Друг, способный говорить ее, на вес золота.

Уверены, что если ты хорошо поищишь, то сможешь найти нужных людей в кругу своего общения. Также издание "Комментарии" расскажет, что следует делать после того, как тебя уволили.


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