ТОП-5 лучших поздравлений с Днем Святого Валентина от читателей "Комментарии"

Портал "Комментарии" ко Дню все влюбленных провел для читателей конкурс "Порадуй свою вторую половинку". Победитель получит романтический набор от одного из ведущих производителей чая Shang Xia. Мы выбрали ТОП-5 самых оригинальных, самым тёплых и самым искренних поздравлений с Днем Святого Валентина от наших читателей и главного победителя.

Коллаж "Комментарии"

Очень трогательное поздравление написал наш читатель Николай Зеленский. Мужчина решил очень оригинально поздравить свою любимую жену, рассказав историю о том, как он сделал ей сюрприз на день рождения. Пара вместе более 40 лет.

"Близился самый трудный день в моей жизни-день рождения жены. Мы вместе уже более 40 лет, но я ни разу не видел, чтобы Ленуся носила выбранные мною блузки и сумочки или открывала флакон моих духов... В общем,в голову ничего путного не приходило, и пошел советоваться с дочкой. А она в это время смотрела по телевизору сказку "Три орешка для Золушки". Я сначала без интереса наблюдал за сюжетом, но к концу фильма у меня созрела гениальная идея. В тот день я выбрал в магазине золотую цепочку с красивым кулоном, а затем на базаре купил горсть грецких орехов. В один спрятал цепочку, в другой-прядь своих волос, так сказать на долгую память о себе, а в третий-записку с признанием в любви. Сложил орешки в красивую коробочку, перевязал ленточкой и стал с нетерпением ждать дня рождения жены... При виде яркой упаковки она захлопала в ладоши, торопливо раскрыла коробку, но обнаружив ней орехи, заплакала: "Ты издеваешься? И это все,что я заслужила? Это и есть все твои доказательства любви?! Мне стало обидно, и я, хлопнув дверью, ушел на работу. А после обеда ребята передали, что меня у ворот ждет жена, заплаканная и очень взволнованная. Я уже приготовился к продолжению конфликта, но, увидев Лену, вздохнул с облегчением. На ее шее красовалась цепочка, а в руке она держала листочек с моими словами любви. Дома гости гуляли без нас, а мы с женой, обнявшись, целую ночь бродили по парку. Как когда-то до свадьбы,до рождения дочки... "Столько лет живем, а я и не знала, что у меня муж-романтик", -шептала она, и это было для меня лучшей благодарностью".

Не менее оригинальным оказался муж Натальи Дулиновой, тот еще романтик. В поздравлении она рассказала историю, как муж приготовил ей сюрприз — свечи в спальне и кровать, усыпанную лепестками чернобрывцев. Пара Наталья и Иван вместе 28 лет. Все это время муж возвращаясь с работы, обязательно приносит букет для нее.

"Я бесконечно благодарна судьбе за встречу с моим любимым мужем. Минуты, месяца, года, проведенные с ним делают меня счастливой, а вернее, такой меня делает он! Мы вместе-28 лет! Но разве это много ,когда живешь с любимым человеком?! Я не буду говорить тебе слов любви — лови их в глазах, в жестах. Почувствуй на ощупь нежность слов. Не думай о прошлом, не думай о завтра, просто будь со мной рядом и мечтай о том, что ты и я будем рядом вместе вечно. Я хочу беседовать с тобой-долго часами; но губы пусть молчат, я хочу говорить глазами. Твоя любовь — это не красивые слова, а постоянная забота обо мне и нашей дочке. Иногда ты вдруг посмотришь на меня, что-то скажешь и я понимаю, что я для тебя-самая лучшая на свете... А что ты для меня? Свет, воздух, жизнь, любовь всей моей жизни. Я благодарна тебе за то, что в моей жизни есть ты, мой мужчина! Спасибо за дочку с твоими ресничками, в которых запутывается солнышко! Ты самый лучший муж на свете, и поэтому с каждым днем я люблю тебя все сильнее!".

Наша читательница Елена Чередниченко поделилась историей любви, которую чувствует даже природа. Вместо букета ее любимый посадил перед ее домом сакуру и признался под ним в любви.

"Когда-то давно ко дню моего рождения знакомый парень посадил перед моим домом деревце сакуры. Такой вот подарок-вместо букета. И под этим деревцем признался мне в любви-впервые! А через год сакура зацвела… именно в этот день! Но самое интересное то, что так происходит из года в год: дерево цветет в мой день рождения, независимо от погоды. Хотя апрель — месяц переменчивый: несколько дней тепло, и вдруг заморозки и снег. Представляете эту красоту? Махровые розовые цветы на фоне падающих снежинок… Завораживающие зрелище! С тех пор у нас традиция: на мой день рождения, когда в гости приходят друзья, прежде всего мы собираемся у сакуры — любуемся и хвалим ее. Это ведь и ее день рождения тоже. Так сакура стала символом нашей любви".

Катерина Тюканкина чувстует себя настоящей принцессой рядом с любимым и дарит ему самые теплые слова.

"Любимый, ты появился в моей жизни так неожиданно, в тот момент, когда я уже ничего не ждала, не хотела и окончательно разочаровалась в жизни, потеряла надежду и веру в людей и чудо. Самое лучшее случается когда уже ничего не ждёшь! А ещё случайности не случайны! Ты с первой секунды обнял меня и укрыл от всех невзгод! Я искала того, кто обнимет, а ты искал ту, кого захочется обнять! Ты лучший мужчина в моей жизни! С появлением тебя в моей жизни я обрела себя и поверила снова во Вселенную и божественное провидение! Ты одарил меня своим вниманием, заботой, подарками и я почувствовала себя маленькой девочкой, настоящей принцессой! Спасибо тебе, родной, за то, что ты есть в моей жизни, за каждое слово, сказанное тобой! Меня переполняют эмоции и счастье, которым я хочу поделиться с тобой, осыпать тебя целиком и полностью! Ты тот мужчина, которого я хочу видеть своим мужем, отцом наших детей! Моё сердце наполняется светом, когда я думаю о тебе! Я люблю тебя!".

Ольга Ивановна написала для любимого человека стихотворение.

Мужу...

Я люблю НЕ ЗА ЧТО,

Я люблю ПРОСТО ТАК,

Я люблю ВОПРЕКИ серым будням и бедам!

Принимаю как есть, хоть уют, хоть бардак,

И стараюсь с уборкой, с обедом.

Ведь любовь это ТРУД,

И порой даже БОЛЬ,

Ведь непросто бывает ужиться,

Но зато сколько СЧАСТЬЯ бывает порой

И РОДНЫЕ вокруг тебя лица!

Я люблю. Может да. Ну а может и нет.

Нелегко ведь порой разобраться.

Но я знаю одно: что ты тот человек,

С кем навеки хочу я остаться!!!

Победителем конкурса от "Комментарии" на самое оригинальное поздравление становится наша читательница Ирина Морозюк. В своем поздравлении она призналась в безграничной любви к своему мужу:



"Поздравляю тебя, мой любимый мужчина, с праздником Святого Валентина! Поверь, мой родненький, ты — лучший в мире. С тобой уже 18 лет рука об руку шагаем по миру. Уже взрослые такие стали у нас дети. Спасибо за сына и дочерей наших. Лучшие они у нас на белом свете. И с каждым годом не гаснет любовь, только крепнут наши объятия. Люблю тебя, мой родной, безгранично!".

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