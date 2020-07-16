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Главная Новости Досуг отношения Топ-10 уловок, которые помогут надолго завоевать девушку. Часть 2
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Топ-10 уловок, которые помогут надолго завоевать девушку. Часть 2

Девушка всегда будет рядом с тобой, если ты будешь следовать этим советам

сегодня, 13:26
Автор:

Павел Зинченко
Топ-10 уловок, которые помогут надолго завоевать девушку. Часть 2

Если после нескольких недель или месяцев общения ты все-таки решил попробовать сформировать долгосрочные отношения с девушкой, то тебе прийдется освоить несколько трюков. Благодаря им твоя возлюбленная также будет постоянно пылать желанием быть ближе к тебе. В первой части статьи мы уже рассказали тебе о первых пяти способах очаровать девушку. Сегодня, с помощью портала mport, мы расскажем тебе еще несколько интересных моментов.

Пальто

Помоги девушке надеть пальто, поправь воротник. Так она еще раз увидит твою заботу и внимательность.

Сзади

Мы имеем в виду, что нужно обнять и поцеловать в ушко или щеку, а не то, что ты подумал. Поверь, девушки балдеют от этого.

Сон

Если хочешь сделать девушке приятно, не буди, если она прикорнула на твоем плече.

Защита

Во время прогулок обнимай девушку за талию. Так ты на психологическом и физическом уровне уберегаешь ее от внезапной опасности. Только не перегибай палку, а то получишь пощечину.

Благодарность

Благодари девушку. Не важно, будет это совет, ужин, или носки, которые она найдет, а ты все утро не мог найти в шкафу. Она оценит твою благодарность и ту роль, которую играет для тебя.

Девушка всегда будет рядом, если ты будешь оказывать ей эти знаки внимания. Согласись, это несложно. Зато награда будет высока. Также издание "Комментарии" расскажет, как понять, что отношения изжили себя.


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