Топ-10 уловок, которые помогут надолго завоевать девушку. Часть 1

Если после нескольких недель или месяцев общения ты таки решил попробовать сформировать долгосрочные отношения с девушкой, то тебе прийдется научиться некторым трюкам. Благодаря им твоя избранница также будет постоянно пылать желанием оставаться рядом с тобой. В целом ничего сложного делать не прийдется. Но к рекомендациям, который предоставил mport, следует отнестись серьезно.

Поцелуи

Целуй ее по утрам и на прощание. Девушкам это нравится. Они считают, что таким образом парень демонстрирует радость при виде девушки.

Объятия

Как можно чаще обнимай свою девушку. Обьятия помогают снять стресс и согреться в прохладную погоду.

Детали

Речь не идет о постоянных дорогих подарках или ежедневных ужинах в ресторане. Делай больше приятных мелочей. Поставь на рабочем столе девушки букет цветов, смени заставку компьютера на открытку с пожеланием или что-то в этом роде. Таким образом ты дашь девушке понять, что постоянно думаешь о ней.

Миникомплименты

Не нужно декламировать Шекспира, чтобы придумывать крутые комплименты и льстить в адрес девушки. Фраз типа "ты отлично выглядишь сегодня" или "мне нравятся твои глаза" будет вполне достаточно.

Кухня

Женщина не должна брать на себя всю ответственность за то, что происходит на кухне. Время от времени бери инициативу в свои руки: готовь ужин или мой посуду. Девушка должна понимать, что живет с заботливым парнем, который заботится о ней не только на 8 марта.

Если будешь оказывать эти невинные знаки внимания, девушка всегда будет стремиться больше времени проводить с тобой. В следующей части статьи мы дадим тебе еще несколько интересных советов. Также издание "Комментарии" расскажет какие ужасные ошибки совершают женщины в отношениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!