Только секс, а не любовь: 7 признаков того, что у ваших отношений нет будущего

Физическое влечение может стать началом отношений, но не всегда перерастает в эмоциональную близость. Если партнеры встречаются преимущественно ради секса, кому-то из них может не хватать доверия, внимания и общих планов. Verywell Mind назвал признаки связи, в которой физическая сторона преобладает над всем остальным.

Физическая близость в отношениях без глубокой эмоциональной связи. Фото: Pixabay / AdinaVoicu

Разговоры поверхностные. Вы обсуждаете мелочи, но почти не говорите о чувствах и переживаниях.

Вы мало знаете друг о друге. Партнеры не интересуются личной жизнью, мечтами и важными событиями друг друга.

Вы не знакомы с близким окружением. Друзья и семья остаются в стороне, а отношения существуют словно в отдельном мире.

Встречи сводятся к уединению. Вы преимущественно договариваетесь побыть наедине, а совместные прогулки или свидания случаются редко.

Нет эмоциональной открытости. Вам сложно говорить о страхах, уязвимости или том, что на самом деле беспокоит.

Сообщения короткие и нерегулярные. Партнер пишет редко, часто поздно вечером, а общение быстро переходит к договоренностям о встрече.

Отношения не развиваются. Вы мало разговариваете во время встреч, а связь со временем не становится ближе.

Причиной дистанции может быть страх эмоциональной близости или нежелание открываться другому человеку. В то же время физические отношения сами по себе не являются проблемой, если оба партнера этого хотят. Сложности возникают, когда один стремится к большему, а другой не готов к углублению связи.

Чтобы изменить ситуацию, проводите время вместе не только наедине, интересуйтесь мыслями партнера и честно обсудите ожидания. Эмоциональная близость формируется постепенно — через открытость, доверие и взаимное внимание. Важно также обратить внимание на то, совпадают ли ваши представления о будущем и потребности в отношениях. Если партнер не готов к эмоциональному сближению, стоит честно спросить себя, устраивает ли вас такой формат отношений.

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