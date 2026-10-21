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Забудьте о платьях и макияже: неожиданный тренд в TikTok обещает женщинам лучших мужчин

В соцсетях обсуждают необычную теорию: почему непринужденная одежда может помочь женщинам по-другому взглянуть на знакомства и выбор партнера

21 октября 2026, 00:59
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Сергій Кречмаровський

Действительно ли для того, чтобы найти хорошего мужчину, стоит отказаться от эффектных образов и дорогой одежды? В TikTok набирает популярность необычная идея: спортивные штаны и максимально простая одежда якобы могут помочь женщинам найти лучшего партнера. Этот тренд привлек внимание к тому, как внешний вид влияет на знакомства и ожидания от отношений.

Забудьте о платьях и макияже: неожиданный тренд в TikTok обещает женщинам лучших мужчин

Спортивная одежда и естественность на свиданиях. Фото: Pixabay

Почему спортивные штаны стали символом нового подхода

Обычно свидания ассоциируются с тщательной подготовкой: выбором одежды, макияжем и стремлением произвести хорошее первое впечатление. Однако сторонники нового тренда предлагают другой подход — не пытаться во что бы то ни стало соответствовать чужим ожиданиям, а оставаться собой.

Спортивные штаны в этой истории стали символом комфорта и непринужденности. Идея заключается в том, чтобы не превращать каждую встречу в демонстрацию лучшей версии себя, а дать другому человеку возможность увидеть настоящий характер и привычки.

Поможет ли это найти лучшего партнера

Привлекательность в отношениях не ограничивается одеждой или внешностью. Важными остаются взаимное уважение, общие ценности, искренность и способность общаться без постоянного стремления кому-то понравиться.

Непринужденный образ может помочь чувствовать себя комфортнее, но сам по себе он не гарантирует встречи с надежным партнером. Так же, как нет оснований считать, что мужчина, которому нравится нарядная одежда, обязательно имеет плохие намерения.

Главная мысль тренда не в том, что платья или макияж мешают любви. Речь идет о возможности меньше сосредоточиваться на внешнем впечатлении и уделять больше внимания тому, насколько комфортно людям вместе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о самых действенных приемах флирта для мужчин и женщин



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Источник: https://www.vice.com/en/article/the-internet-thinks-wearing-sweatpants-could-help-you-find-a-better-boyfriend-are-they-right/
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