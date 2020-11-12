Свидания в 2021 году: топ трендов

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Елизавета Черных
Популярный сайт знакомств OkCupid провел опрос, в ходе которого проанализировал более 450 миллионов ответов пользователей на специальный вопрос. Эксперты пришли к выводу, что совсем скоро в корне может измениться взгляд на поиск возлюбленного. Об этом сообщает Люкс ФМ.
ФОТО: Из открытого источника
Специалисты подчеркнули, что на появление новых трендов свиданий повлияли события 2020 года. В ходе опроса эксперты узнали, что:
- Более 60% пользователей, хотели бы иметь отношения с человеком, который разделяет их политические взгляды.
- Почти половина опрошенных готова встречаться с человеком, если он поддерживает их расовые убеждения и позиции, что касаются изменения климатических условий.
- Миллион пользователей ставит на первое место в отношениях эмоциональную связь, а не физическую.
- Более 1,5 миллиона респондентов готовы заводить отношения на расстоянии.
- Свыше 95% участникам опроса больше нравятся сэлфи с улыбкой.
- 89% уверены, что прежде чем пожениться, пара должна прожить вместе определенное время.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как и о чем говорить на первом свидании.
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