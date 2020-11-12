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Главная Новости Досуг отношения Свидания в 2021 году: топ трендов
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Свидания в 2021 году: топ трендов

Взгляд на поиск второй половинки существенно изменится

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Популярный сайт знакомств OkCupid провел опрос, в ходе которого проанализировал более 450 миллионов ответов пользователей на специальный вопрос. Эксперты пришли к выводу, что совсем скоро в корне может измениться взгляд на поиск возлюбленного. Об этом сообщает Люкс ФМ.

Свидания в 2021 году: топ трендов

ФОТО: Из открытого источника

Специалисты подчеркнули, что на появление новых трендов свиданий повлияли события 2020 года. В ходе опроса эксперты узнали, что:

- Более 60% пользователей, хотели бы иметь отношения с человеком, который разделяет их политические взгляды. 

- Почти половина опрошенных готова встречаться с человеком, если он поддерживает их расовые убеждения и позиции, что касаются изменения климатических условий. 

- Миллион пользователей ставит на первое место в отношениях эмоциональную связь, а не физическую. 

- Более 1,5 миллиона респондентов готовы заводить отношения на расстоянии. 

- Свыше 95% участникам опроса больше нравятся сэлфи с улыбкой. 

- 89% уверены, что прежде чем пожениться, пара должна прожить вместе определенное время. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как и о чем говорить на первом свидании. 


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Источник: https://lux.fm/ru/
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