Свидания в 2021 году: топ трендов

Популярный сайт знакомств OkCupid провел опрос, в ходе которого проанализировал более 450 миллионов ответов пользователей на специальный вопрос. Эксперты пришли к выводу, что совсем скоро в корне может измениться взгляд на поиск возлюбленного. Об этом сообщает Люкс ФМ.

ФОТО: Из открытого источника

Специалисты подчеркнули, что на появление новых трендов свиданий повлияли события 2020 года. В ходе опроса эксперты узнали, что:

- Более 60% пользователей, хотели бы иметь отношения с человеком, который разделяет их политические взгляды.

- Почти половина опрошенных готова встречаться с человеком, если он поддерживает их расовые убеждения и позиции, что касаются изменения климатических условий.

- Миллион пользователей ставит на первое место в отношениях эмоциональную связь, а не физическую.

- Более 1,5 миллиона респондентов готовы заводить отношения на расстоянии.

- Свыше 95% участникам опроса больше нравятся сэлфи с улыбкой.

- 89% уверены, что прежде чем пожениться, пара должна прожить вместе определенное время.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как и о чем говорить на первом свидании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!