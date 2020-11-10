Как и о чем говорить на первом свидании: мнение экспертов

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Любовь Блажко
Всем нам хорошо известно, что на первом свидании никак не удастся избежать неловких пауз и затяжного молчания. Чтобы немного исправить ситуацию, нужно заранее продумать, о чем вы будете говорить с собеседником. Американский психолог Ричард Уайзман перечислил несколько беспроигрышных тем для разговора.
Как и о чем говорить на первом свидании. Фото: unsplash
Научное исследование показало, что люди, которые на первой встрече говорили о путешествиях, встречались несколько раз или же их общение переросло в длительные отношения. А те, например, кто говорил о фильмах, не виделись больше одного раза, согласно статистике.
Важно не о чем именно говорить, а как – такого мнения придерживаются психологи. Секрет хорошего общения заключается в том, чтобы избегать крайностей.
Быть искренним со своим собеседником. Психологи поделились, что есть специальный перечень вопросов, который поможет буквально за час узнать друг друга.
А если же разговор получается совсем скучным, то лучше уже начать спорную тему. К примеру, вы можете заговорить об абортах. Это поможет сразу и себя показать, и выяснить отношение вашего собеседника к определенной проблеме.
Дэн Ариэли, который является экспертом по поведенческой экономики, предложил свой список вопросов для первого свидания, чтобы сразу исключить скучные темы:
• Сколько романов у тебя было?
• Когда ты расстался со своим последним партнером?
• Ты кому-нибудь разбил сердце?
• Как ты относишься к абортам?
Также издание "Комментарии" расскажет, ошибка, которая может испортить первое свидание.
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