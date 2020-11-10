kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15278.04

ETH/USD

445.10

LTC/USD

58.30

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг отношения Как и о чем говорить на первом свидании: мнение экспертов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как и о чем говорить на первом свидании: мнение экспертов

Несколько советов, которые помогут подготовиться к первому свиданию

сегодня, 19:16
Автор:

Любовь Блажко

Всем нам хорошо известно, что на первом свидании никак не удастся избежать неловких пауз и затяжного молчания. Чтобы немного исправить ситуацию, нужно заранее продумать, о чем вы будете говорить с собеседником. Американский психолог Ричард Уайзман перечислил несколько беспроигрышных тем для разговора.

Как и о чем говорить на первом свидании: мнение экспертов

Как и о чем говорить на первом свидании. Фото: unsplash

Научное исследование показало, что люди, которые на первой встрече говорили о путешествиях, встречались несколько раз или же их общение переросло в длительные отношения. А те, например, кто говорил о фильмах, не виделись больше одного раза, согласно статистике.

Важно не о чем именно говорить, а как – такого мнения придерживаются психологи. Секрет хорошего общения заключается в том, чтобы избегать крайностей.

Быть искренним со своим собеседником. Психологи поделились, что есть специальный перечень вопросов, который поможет буквально за час узнать друг друга.

А если же разговор получается совсем скучным, то лучше уже начать спорную тему. К примеру, вы можете заговорить об абортах. Это поможет сразу и себя показать, и выяснить отношение вашего собеседника к определенной проблеме. 

Дэн Ариэли, который является экспертом по поведенческой экономики, предложил свой список вопросов для первого свидания, чтобы сразу исключить скучные темы:

Сколько романов у тебя было?

Когда ты расстался со своим последним партнером?

Ты кому-нибудь разбил сердце?

Как ты относишься к абортам?

Также издание "Комментарии" расскажет, ошибка, которая может испортить первое свидание. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://family.24tv.ua/ru/o-chem-govorit-pervom-svidanii-sovety-novosti-dnja_n1455717
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ