Супермен в новом комиксе DC будет бисексуалом

Американское издательство DC Comics объявило, что в новом выпуске ее комиксов Супермен Джо Кент станет бисексуальным и вступит в однополые отношения. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBCОчередная серия комиксов под названием "Супермен: сын Кал-Эла" выйдет в ноябре. В основу сюжета легла история о Джоне Кента, который принимает суперсилу и легендарную красную мантию от своего отца, Кларка Кента..

Супермен - фото из открытых источников





Серия "Супермен: Сын Кал-Эла" начала выходить в июле, и в ее выпусках герой боролся с лесными пожарами, предотвратил стрельбе в школе и протестовал против депортации беженцев. Также Джон подружился с репортером Джеем Накамурой с розовыми волосами, который и станет его любимым. DC Comics заявил, что Джон влюбился в Джея после "эмоционального и физического выгорания от спасения всех, кого только можно". Другие подробности сюжета пока не сообщаются, однако издательство уже опубликовало изображение с нового комикса, на котором Кент целуется с журналистом.





Автор сценария комикса Том Тейлор рассказал, что при создании нового выпуска попытался задуматься, "каким Супермен должен быть сегодня".

"Я понял, что если мы заменим Кларка Кента еще одним белым гетеросексуальным мужчиной, то пропустим что-то важное", — сказал сценарист.

К его удивлению оказалось, что в издательстве DC Comics думали в том же направлении.

"За последние несколько лет произошли большие изменения. Еще пять или десять лет назад это было бы гораздо сложнее, но сейчас, мне кажется, отношение стало гораздо более позитивным ", — считает Тейлор.





Напомним, зарубежные издания сообщают о том, что популярный голливудский актер Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли легендарного Супермена. По информации изданий, такие слухи ходили еще в начале мая 2020 года, но теперь информацию подтвердили в том числе источники авторитетных изданий Variety и Deadline. Пока неизвестно, в каком именно фильме будет участвовать актер, но источники уточнили, что это вряд ли будет сольный фильм о Супермене. Персонаж Генри Кавилла во вселенной DC Comics может появиться в продолжении фильмов "Шазам" или "Аквамен", а также в новом "Черном Адаме".

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