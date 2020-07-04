Стал другом и не заметил: три главных признака френдзоны

Со многими из нас случалась эта страшная ситуация. Ты признавался девушке в высоких чувствах, а получал в ответ острые, как кинджал, слова: "Ты мне как друг". Правда в том, что от френдзоны не застрахован никто. Единственное, что мы можем, это вовремя распознать опасность и принять решение, как действовать - идти в ва-банк, признаваться в чувствах, или просто уходить. В связи с этим, портал mport расскажет о некоторых признаках того, что ты находишься во френдзоне.

Она считает тебя братом. Если у нее к тебе родственные чувства, то ты в зоне дружбы дальше некуда. Ты для нее не являешся сексуальным. Если до этого дошло, то ты должен оборвать ее на полуслове, едва начнет произносить "ты для меня как бра...". Так будет лучше, чем быть рядом с ней, но при этом в списке тех, кто ее совсем не возбуждает.

Она никогда не марафетится перед твоим приходом. Когда девушка имеет по отношению к тебе романтические планы, она непременно будет прихорашиваться и тщательно выбирать, что надеть перед встречей с тобой. А вот если она позволяет себе появится перед тобой в бигуди, мятой пижаме и с полным хаосом на голове - можешь считать, что ты попал в список ее друзей. Интимной близости тебе не видать, как своих ушей.

Она не реагирует на твои комплименты. Девушки практически никогда не воспринимают всерьез комплименты друзей, поскольку считают, что они их делают из вежливости. Поэтому, если на твои очередные ласковые слова по поводу ее прекрасной внешности она скажет, что ты говоришь так только потому, что должен, то у нас для тебя плохие новости - ты на одном уровне с ее подружками.

Желаем тебе как можно реже попадать в подобные ситуации. Также издание "Комментарии" расскажет, как спасти отношения, которые превратились в рутину.

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