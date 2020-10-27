Может ли рождение ребенка спасти брак: ответ психолога

Все мы хоть раз слышали фразу "Ребенок спасет брак", но так ли это на самом деле? Психолог Ольга Перекопайко поделилась, может ли появление младенца позитивно отразится на супружеской жизни, пишет издание unian.

Может ли рождение ребенка спасти брак. Фото: unsplash

"Зачатие ребенка во время карантина – это далеко не всегда способ уберечь отношения. Просто муж с женой много времени (практически круглосуточно) проводят вместе. И, соответственно, увеличивается количество времени для интимных отношений. Да и многие пары признаются, что решить ссору, хлопнув дверью, в карантин не получается, поэтому приходиться решать страстным сексом", — говорит эксперт.

Ольга уверена в том, что появление ребенка никак не поможет уберечь брак, пока партнеры сами не приложат максимум усилий для того, чтобы наладить взаимоотношения. А завести дитя только ради спасения отношений – это довольно плохая идея, потому как существующий конфликт всего лишь отложится на неопределенное время, но все равно мужу и жене придется заняться его решением.

"А вот то, что рождение ребенка способно спасти брак – это правда. Но тут важно заметить, что это происходит лишь потому, что у большинства людей с появлением ребенка меняются приоритеты, взгляды на жизнь, отношения с партнером", — подытожила специалист.

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