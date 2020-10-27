Может ли рождение ребенка спасти брак: ответ психолога

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Любовь Блажко
Все мы хоть раз слышали фразу "Ребенок спасет брак", но так ли это на самом деле? Психолог Ольга Перекопайко поделилась, может ли появление младенца позитивно отразится на супружеской жизни, пишет издание unian.
Может ли рождение ребенка спасти брак. Фото: unsplash
Ольга уверена в том, что появление ребенка никак не поможет уберечь брак, пока партнеры сами не приложат максимум усилий для того, чтобы наладить взаимоотношения. А завести дитя только ради спасения отношений – это довольно плохая идея, потому как существующий конфликт всего лишь отложится на неопределенное время, но все равно мужу и жене придется заняться его решением.
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