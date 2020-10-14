Самые действенные способы избегать ссор з девушкой: пять полезных советов

Скандалы и ссоры с девушкой — это нормальное явление. Они являются неотъемлемой частью даже самых крепких отношений. Мы не сможем помочь тебе искоренить их раз и навсегда. Но вполне способны подсказать, как уменьшить риск их возникновения, чтобы отношения не превратились в сущий ад. Поможет нам в этом портал mport.

Как избежать ссор с девушкой

Объясняй

Разжевывай каждое действие, объясняй каждую мелочь. Ведь никогда не знаешь, как девушка воспримет тот или иной поступок. Это будто идти по минному полю.

Выслушай

Нужно не только слушать, что она там рассказывает, а полностью выслушать, и даже попробовать вникнуть в суть. Так вы получит шанс узнать, в чем проблема. Если у тебя конечно достаточно терпения и мужества.

Сделки

Как избежать ссор из-за быта? Услуга за услугу. То есть, если тебе нельзя приводить друзей домой — пусть забудет об идее завести собаку. Не нравится, что твой велосипед стоит посреди комнаты? Ты ведь тоже не в восторге, что вся полка в ванной забита ее косметикой.

Тонкая грань

Главное не переусердствовать с такими “договорами“. А то она еще подумает, что вся ваша жизнь — сплошные проблемы и интриги.

На примере других

Постарайтесь, чтобы горький опыт друзей, знакомых, или персонажей сериалов не пропал зря. Ты будешь более подготовлен к проблемам, которые внезапно могут заглянуть и в ваши отношения.

Повторимся, что избежать ссор и скандалов не получится. Но возможно эти советы помогут тебе всегда держать ситуацию под контролем. Также издание "Комментарии" расскажет, как понять, что ваши отношения ведут к браку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!