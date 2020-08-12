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Главная Новости Досуг отношения Рики Мартин поделился трудностями у гей-пары при воспитании детей
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Рики Мартин поделился трудностями у гей-пары при воспитании детей

Рики Мартин вместе с супругом Джваном Йосефом стали родителями для четырех детей

12 августа 2020, 17:26
Автор:

Екатерина Белоброва
Рики Мартин поделился трудностями у гей-пары при воспитании детей

Популярный в нулевых певец Рики Мартин рассказал о трудностях и предрассудках, с которыми столкнулся он и его муж шведский художник Джван Йосеф, когда они начали планировать потомство. Об этом артист рассказал журналистами в ходе новой семейной фотосессии, где Мартин и Йосеф снялись в белых майках, холщовых костюмах и коронами. Несколько фото артист опубликовал у себя в Instagram,

Так, Рики Мартин указал, что долгое время его сильно огорчало, что он не сможет стать отцом, ведь усыновление детей ЛГБТ-парами остается в большинстве стран категоричным табу. Таким образом, с появлением Джвана, оба мужчины решили несмотря ни на что добиться усыновления и трудности делали их только упорнее в достижении этой цели.

"В будущем я бы хотел иметь много внуков, чтобы каждое воскресенье я посвящал семье, понимаете, увидим, как оно будет... Бывают моменты, когда я хочу еще десять, а потом наступает утро, когда все ревут, и я думаю: "Окей, пожалуй, нам и вшестером хорошо", - смеется поп-исполнитель.

Отметим, что Рики Мартин совершил каминг-аут (озвучил широкой общественности свою нетрадиционную сексуальную ориентацию) в 2010 году, а в 2018 сочетался браком с Джваном Йосефом. Пара воспитывает трех сыновей и одну дочь, которых им родили суррогатные матери.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше большинство населения активно выступает против права для гомосексуальных союзов усыновлять детей

"В Польше всегда количество людей, которые выступают против усыновления детей ЛГБТ-парами, превышало 70%, а по данным некоторых опросов цифра несогласных достигала 80%", - передает заявление президента Анджея Дуды его пресс-центр.


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