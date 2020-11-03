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Главная Новости Досуг отношения Расстояние не помеха: в мире состоялась первая онлайн свадьбы
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Расстояние не помеха: в мире состоялась первая онлайн свадьбы

Влюбленные, которых разлучила пандемия, поженились в ZOOM

сегодня, 15:20
Автор:

Кириєнко Анна

Она из Аргентины, он — из Америки. Пара встречалась в течение трех лет. Влюбленные должны были жениться в марте и отпраздновать свадьбу на родине девушки. Но карантин вмешался в планы влюбленных — ни парень, ни девушка не могут получить разрешение на пересечение границ другой страны. Поэтому влюбленные нашли альтернативный вариант и поженились в режиме онлайн на платформе ZOOM. Эту информацию передают корреспонденты ТСН.

Расстояние не помеха: в мире состоялась первая онлайн свадьбы

Фото: УНИАН

Жених получил онлайн-лицензию на брак в штате Юта. Свадьба проводилась согласно всем канонам и официальными церемониями. На событие в онлайн кабинет были приглашены родные и друзья. Невеста и жених были одеты в свадебные костюмы.

Брак зарегистрировал судья штата, который присоединился к паре в Зуме. Хотя свадебные фотографии заменили скриншоты близких, счастье с эмоциями от свадьбы никуда не делись.

Теперь официальный муж сможет подать документы на получение разрешения на въезд в Аргентину, чтобы встретиться с невестой вживую.

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Источник: https://1plus1.video/tsn-utro/2020/tsn-za-20201103-vesillya-v-epohu-pandemiyi-argentinka-ta-amerikanec-proveli-pershe-u-sviti-odruzhennya-cherez-zoom
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