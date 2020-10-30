Подводные камни онлайн-знакомств

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Вводящие в заблуждение профили

Возможно, самая неприятная проблема онлайн-знакомств: вы приходите на встречу с человеком, с которым долго переписывались, только для того, чтобы обнаружить, что он выглядит и ведет себя совсем не так, как в Интернете. Существуют способы узнать, действительно ли профиль говорит правду о своем владельце. Держитесь подальше от людей, которые опубликовали только фотографии, особенно если они кажутся вам идеальными. По словам экспертов в области отношений, когда человек серьезно относится к знакомству, он находит время, чтобы заполнить информационный раздел, раскрывая личные данные о себе.

Коммуникационные барьеры

Ключевым моментом отношений является коммуникация, но наладить ее может быть непросто, если ваш единственный источник общения — обмен сообщениями. Начиная знакомство с новым человеком, узнайте, каковы его интересы, пошутите, чтобы оценить его чувство юмора, и сообщите свои приоритеты, чтобы сразу понять, находитесь ли вы на одной волне. Затем созвонитесь по телефону или запланируйте видео-чат. Эксперты говорят, что это лучший способ оценить совместимость и определить симпатию на раннем этапе.

Первое свидание

Нельзя отрицать, что первые свидания сегодня сильно видоизменились, оставив больше возможностей для интерпретации. В наши дни свидание может быть чем угодно — от ужина после работы до кино и отдыха дома. Вариантов бесконечно много, но первая встреча — это очень личное, и с некоторыми людьми вам может быть комфортнее, чем с другими. Вот почему важно честно сказать, чего вы ожидаете, и ясно дать понять, что не подлежит обсуждению. Не комфортно с ним встречаться? Планируйте встречу в общественном месте.

Что дальше?

Свидание прошло отлично, но что теперь? Не бойтесь написать первой после встречи, если этот человек вам все еще интересен. Сообщите, что хорошо провели время и хотели бы увидеться снова. В самом худшем случае, вам ответят "нет" или не ответят вовсе. В таком случае не тратьте зря свое время, посылая мрачные сообщения или пытаясь выяснить, что вы сделали не так. Вашей вины тут нет, переступайте через неудачный опыт и переходите к новому знакомству.

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