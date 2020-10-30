Подводные камни онлайн-знакомств

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Седлецкая Татьяна
Фото: datinglove.su
Вводящие
в заблуждение профили
Возможно, самая неприятная проблема онлайн-знакомств: вы
приходите на встречу с человеком, с которым долго переписывались, только для
того, чтобы обнаружить, что он выглядит и ведет себя совсем не так, как в
Интернете. Существуют способы узнать, действительно ли профиль говорит правду о
своем владельце. Держитесь подальше от людей, которые опубликовали только
фотографии, особенно если они кажутся вам идеальными. По словам экспертов в
области отношений, когда человек серьезно относится к знакомству, он находит
время, чтобы заполнить информационный раздел, раскрывая личные данные о себе.
Коммуникационные
барьеры
Ключевым моментом отношений является коммуникация, но
наладить ее может быть непросто, если ваш единственный источник общения — обмен
сообщениями. Начиная знакомство с новым человеком, узнайте, каковы его интересы,
пошутите, чтобы оценить его чувство юмора, и сообщите свои приоритеты, чтобы
сразу понять, находитесь ли вы на одной волне. Затем созвонитесь по телефону
или запланируйте видео-чат. Эксперты говорят, что это лучший способ оценить
совместимость и определить симпатию на раннем этапе.
Первое
свидание
Нельзя отрицать, что первые свидания сегодня сильно видоизменились,
оставив больше возможностей для интерпретации. В наши дни свидание может быть
чем угодно — от ужина после работы до кино и отдыха дома. Вариантов бесконечно
много, но первая встреча — это очень личное, и с некоторыми людьми вам может
быть комфортнее, чем с другими. Вот почему важно честно сказать, чего вы
ожидаете, и ясно дать понять, что не подлежит обсуждению. Не комфортно с ним встречаться?
Планируйте встречу в общественном месте.
Что
дальше?
Свидание прошло отлично, но что теперь? Не бойтесь написать
первой после встречи, если этот человек вам все еще интересен. Сообщите, что хорошо
провели время и хотели бы увидеться снова. В самом худшем случае, вам ответят "нет"
или не ответят вовсе. В таком случае не тратьте зря свое время, посылая мрачные
сообщения или пытаясь выяснить, что вы сделали не так. Вашей вины тут нет,
переступайте через неудачный опыт и переходите к новому знакомству.
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