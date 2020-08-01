Расскажи о ее улыбке и невинности: учимся делать комплименты правильно

Комплименты являются важной составляющей взаимоотношений между парнем и девушкой. Если ты не умеешь делать комплименты своей возлюбленной, то рискуешь со временем потерять ее. А ведь необходимо приложить совсем немного усилий! Если ты совсем не в курсе, как говорить девушке приятные вещи, мы подскажем тебе. Поможет нам в этом портал mport.

Улыбка



Дамами можно по доброму манипулировать. Расскажи смешной анекдот, а потом скажи, что тебе очень приятно видеть, как она улыбается, и слышать ее смех. Гарантируем - таким образом ты растопишь сердце даже самой неприступной даме.

Личность

Все знают, что женщинам приятно слушать комплименты относительно своей внешности. Но они уже устарели. Блесни креативом: скажи, что она — личность, что ты в восторге от ее внутреннего мира. Такие комплименты будут оценены по достоинству.

Невинность

Даже самые железные леди могут приятно преобразиться прямо на твоих глазах, если скажешь, что они — воплощение нежности и невинности. Иногда даме просто нужно напомнить, что она не только боец, но и женщина.

Идея

Не бойся иногда передавать инициативу женщине. А потом обязательно говори, что ее задумка просто отлична. Девушки оценят, если ты иногда будешь давать возможность покомандовать.

Неоспоримость

В ответ на комплименты барышни часто отговариваются, отрицая сказанное тобой. Рекомендуем приправить реплики эмоциями и уверенностью. Ведь лично тебе нравится и ты высказываешь свое мнение. А что думают другие тебя не должно волновать.

Надеемся, с помощью наших советов ты сможешь очаровать даму своего сердца. Также издание "Комментарии" расскажет, почему в отношениях полезно брать паузу.

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