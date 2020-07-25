Пять верных признаков того, что ты лишь запасной вариант

Бывает встречаешься с девушкой, все свои силы отдаешь вашим отношениям, строишь планы, мечтаешь о будущем. И не чувствуешь подобной отдачи с ее стороны. Что ж, у нас для тебя плохие новости. Вполне возможно, что ты для нее - лишь запасной вариант. Чтобы ты не погряз по уши в этой западне, мы расскажем тебе о главных признаках того, что для твоей партнерши ты - лишь один из вариантов. Поможет нам в этом издание mport.

Вы не говорите о вас



Вы вроде уже и встречаетесь долгое время, но при этом девушка так и не позиционирует тебя, как своего парня. Ваши отношения никак не становятся официальными. Вероятно, ей это и не нужно.

Вы не чувствуете заботы

Ты заболел, а в ответ получил лишь формальное пожелание о скорейшем выздоровлении. Она о тебе не заботится, не предлагает проведать, привезти лекарства или вкусняшек.

Одолжение

Девушка встречается с тобой так, будто делает одолжение. Она не проявляет инициативу, почти не целует, интимных отношений вообще избегает. Все, что делает твоя девушка, она делает, как будто это одолжение. Может даже ждет за это благодарности.

Флирт с другими

Девушка без проблем флиртует с другими парнями в твоем присутствии. Она также легко рассказывает тебе о новом привлекательном сотруднике на работе или фантазирует о том, какого голливудского актера она бы хотела охмурить.

Отсутствие “мы“



В разговоре с друзьями или с тобой, она никогда не использует слово “мы“. Когда она рассказывает подруге о фильме, который вы смотрели вместе, она говорит: “Я видела…“.

Если ты заметил хотя бы два-три таких признака, начинай сворачивать удочки. Клева не будет. Также издание "Комментарии" расскажет, какие ужасные ошибки совершают женщины в отношениях.

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