Пять признаков того, что партнер не счастлив в отношениях

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Светлана Шкурупий
Бывают ситуации, когда отношения становятся в тягость и больше не приносят радости, но партнеры по каким-то причинам не расстаются. Определить, счастлив ли ваш избранник или нет помогут следующие признаки:
партнер не счастлив в отношениях / фото: pinterest
Партнер закрывается в себе
Если человек, с которым вы находитесь в отношениях, перестал разговаривать с вами "по душам" и с каждым днем отдаляется все больше, тогда это тревожный звоночек. Стоит предпринять какие-то меры, если ваши разговоры сводятся только к обсуждению бытовых вопросов.
Партнер проецирует свое недовольство на окружающих
Несчастливый человек начинает видеть мир лишь в темных тонах: у него начинаются проблемы на работе, он срывается на друзьях и близких, постоянно ходит без настроения. Подсознательно он понимает, что что-то не так, но выразить свои чувства словами не может.
Пассивная агрессия
Если ваш партнер, по своей природе добродушный, отзывчивый, открытый, и внезапно начинает проявлять признаки пассивной агрессии, значит в отношениях точно есть проблемы. Он может критиковать вас, подкалывать, оскорблять, чтобы сделать вам также больно, но к более решительным мерам не приступает.
Партнер пытается отвлечься от ваших отношений
Если отношения не приносят счастья и радости, то партнер будет делать все возможное, чтобы быть от них подальше. Он будет уходить на длительные прогулки, пропадать на работе или с друзьями, а может, и найдет кого-то на стороне. Другими словами, в несвойственных для себя занятиях он будет пытаться выразить то, что оглушает его и делает несчастным.
Партнер ищет поводы для ссор
Каждая мелочь в ваших отношениях, каждая незначительная перепалка преувеличивается и доводится до трагедии вселенского масштаба. Его ничего не радует, вы все реже видите улыбку на его лице. Создается впечатление, будто он ищет повод хлопнуть дверью и уйти.
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