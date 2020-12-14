Пять признаков нормального мужика: женское мнение

Каким должен быть настоящий мужчина? На это может быть много ответов. Но сегодня мы расскажем о женском мнении на этот счет, которым поделились сотрудницы одного популярного женского издания, пожелавшие остаться анонимными. Мужчины, приготовьтесь к конструктивной критике!

ФОТО: Фаза Роста

Способность бороться со своими страхами

Мужчина никогда не признается в своих страхах нищеты, стоматолога и неудач в сексе. И они часто ищут причины своих поражений в других людях. Но с этим пора завязывать, учиться искать причины в себе, находить способы преодоления трудностей и становиться настоящим мужиком.

Не брезгливость

Да, мир полон мерзких вещей: детские “неожиданности“, едкий запах пота, кровь или женские “месячные“. Это не повод изображать кислую мину. Не будь брезгливым. Это не идет мужчине. И откроем секрет — небрезгливые мужчины известны, как отличные любовники.

Сказал — сделал

Женщины нас любят за четкость, определенность в чувствах, эмоциях и словах. Голоден — значит голоден, устал — значит устал. И женщины ценят тех, кто твердо говорит: "Это последняя рюмка на сегодня!", и держит это слово.

Разумное отношение к деньгам

Где надо — сэкономишь, где надо — потратишь. И да: если любишь торчать в казино и проигрывать кругленькие суммы, тебе это запишут, как минус. Такие игры с деньгами мало порадуют серьезную даму.

Умение извиняться

Будь готов извиниться, если накосячил. И самое главное — исправь свою ошибку и больше не повторяй.

Если ты наделен этими качествами, то успех у женщин, а также построение стабильных и надежных отношений тебе обеспечены. Также издание "Комментарии" расскажет, кто умнее - мужчины или женщины.

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