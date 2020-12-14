Пять признаков нормального мужика: женское мнение

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МЕНЮ
Павел Зинченко
Каким должен быть настоящий мужчина? На это может быть много ответов. Но
сегодня мы расскажем о женском мнении на этот счет, которым поделились
сотрудницы одного популярного женского издания, пожелавшие остаться анонимными.
Мужчины, приготовьтесь к конструктивной критике!
ФОТО: Фаза Роста
Способность бороться со своими страхами
Мужчина никогда не признается в своих страхах нищеты, стоматолога и
неудач в сексе. И они часто ищут причины своих поражений в других людях. Но с
этим пора завязывать, учиться искать причины в себе, находить способы
преодоления трудностей и становиться настоящим мужиком.
Не брезгливость
Да, мир полон мерзких вещей: детские “неожиданности“, едкий запах пота,
кровь или женские “месячные“. Это не повод изображать кислую мину. Не будь
брезгливым. Это не идет мужчине. И откроем секрет — небрезгливые мужчины
известны, как отличные любовники.
Сказал — сделал
Женщины нас любят за четкость, определенность в чувствах, эмоциях и
словах. Голоден — значит голоден, устал — значит устал. И женщины ценят тех,
кто твердо говорит: "Это последняя рюмка на сегодня!", и держит это
слово.
Разумное отношение к деньгам
Где надо — сэкономишь, где надо — потратишь. И да: если любишь торчать в
казино и проигрывать кругленькие суммы, тебе это запишут, как минус. Такие игры
с деньгами мало порадуют серьезную даму.
Умение извиняться
Будь готов извиниться, если накосячил. И самое главное — исправь свою
ошибку и больше не повторяй.
Если ты наделен этими качествами, то успех у женщин, а также построение стабильных и надежных отношений тебе обеспечены. Также издание "Комментарии" расскажет, кто умнее - мужчины или женщины.
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сегодня, 12:31
Я нормальный мужик :)