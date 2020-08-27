Пять базовых правил, которые используют мудрые жены

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Светлана Шкурупий
Чтобы отношения развивались и становились только крепче, над ними необходимо постоянно работать. И делать это нужно не только мужчине, но и женщине. Психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, какие базовые правила используют мудрые жены, чтобы сохранить брак.
- Быть довольной всегда
Это не значит, что плохие моменты в жизни следует игнорировать, ими можно поделиться с мужем, без упреков. Ваша задача — поддерживать атмосферу гармонии и любви, поэтому стремитесь всегда фокусировать свое внимание на позитиве.
- Развивайтесь и стремитесь к развитию себя как личности
Женщина, интересная себе, будет интересна и своему мужчине — это факт. Плюс постоянное саморазвитие помогает жить более интересной, полной жизнью.
- Будьте гибкой и мудрой
Эти качества не закладываются с рождения, им нужно учиться
- Не забывайте о флирте, даже если вы уже много лет в браке
Поддерживайте в отношениях романтику и не забывайте флиртовать со своим любимым, чтобы огонь вашей страсти не угасал.
- Не выносите тайны мужа на обсуждения с подругами, мамой, соседкой.
Не стоит обсуждать мужчину за его спиной, ни к чему хорошему такое поведение не приведет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие типы женщин отпугивают мужчин.
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