Пять базовых правил, которые используют мудрые жены

Чтобы отношения развивались и становились только крепче, над ними необходимо постоянно работать. И делать это нужно не только мужчине, но и женщине. Психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, какие базовые правила используют мудрые жены, чтобы сохранить брак.

- Быть довольной всегда

Это не значит, что плохие моменты в жизни следует игнорировать, ими можно поделиться с мужем, без упреков. Ваша задача — поддерживать атмосферу гармонии и любви, поэтому стремитесь всегда фокусировать свое внимание на позитиве.

- Развивайтесь и стремитесь к развитию себя как личности

Женщина, интересная себе, будет интересна и своему мужчине — это факт. Плюс постоянное саморазвитие помогает жить более интересной, полной жизнью.

- Будьте гибкой и мудрой



Эти качества не закладываются с рождения, им нужно учиться

- Не забывайте о флирте, даже если вы уже много лет в браке

Поддерживайте в отношениях романтику и не забывайте флиртовать со своим любимым, чтобы огонь вашей страсти не угасал.

- Не выносите тайны мужа на обсуждения с подругами, мамой, соседкой.

Не стоит обсуждать мужчину за его спиной, ни к чему хорошему такое поведение не приведет.





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