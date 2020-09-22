Что о нас может рассказать наше отношение к селфи: мнение психолога

Социальный опрос, который был проведен в 2018 году Французским институтом общественного мнения показал, что только 60 процентов людей делают селфи, 34 процента – не более 1 раза в месяц, и только 3 процента французов любят каждый день себя фотографировать. Об этом пишет издание ukrrain.



Зачем люди постоянно себя фотографируют. Фото: unsplash

Профессор и исследователь в области психологии Николь Гэгэн рассказывает, люди, которые не любят селфи, не спешат идти на социальный контакт. А может быть и наоборот: у них настолько активная и насыщенная жизнь, что им просто некогда этим заниматься.

А тот, кто регулярно фотографирует себя и улыбается сам себе – у такого человека не должно возникнуть проблем с самооценкой, уверен специалист.

"Селфи – это снимок, который возвращает нас к себе. Потому что мы начинаем вступать в контакт с нашей внутренней сущностью, которая вызывает у нас позитив или негатив", - говорит Николь.



Также эксперт добавляет, что если человеку в детстве не хватало любви и заботы, то в будущем он может искать ее именно таким путем: делая множество фотографий, чтобы получить признание от других людей. Интересно то, что такое поведение может продолжаться на протяжении всей жизни.

Если верить данным Французского института общественного мнения, то 71 процент всех сделанных селфи – это способ увековечить счастливый момент своей жизни. И лишь 8 процентов нацелены на то, чтобы каждый день улучшать себя и свой имидж. То, как человек делает селфи и для чего, поможет многое о нем понять, уверены сотрудники института.

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