Психологи раскрыли тайну совместимости людей в паре

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Светлана Шкурупий
Изучив опыт более 11 тысяч пар и проанализировав более 40 исследований, канадские психологи пришли к выводу, что совместимость партнеров в отношениях не так важна, как сами отношения.
В первые месяцы знакомства удовлетворенность от отношений зависит только на 19% от заявленных психологических черт партнера и на 45% – от совпадения представлений об отношениях, пишет Inverse.
"Человек, которого вы выбираете, не так важен, как отношения, которые строите. Динамика отношений, которые вы строите вместе с кем-то – общие нормы, понятные только вам шутки, общий опыт – намного превосходят отдельные характеристики личностей, участвующих в этих отношениях," – отметила автор работы Саманта Джоэл.
Исследование подробно рассмотрело отдельные составляющие романтических отношений. Ответы были разбиты по двум категориям:
- личные характеристики партнеров;
- характеристики отношений.
К личным учитывали такие составляющие, как доход, возраст или эмпатия. К характеристикам отношений – страсть, сексуальную удовлетворенность партнеров.
Во всех парах эти категории смешаны, но не все они равноценны. Опрос показал, что важнейшая из индивидуальных характеристик – это удовлетворенность жизнью.
К важнейшим характеристикам отношений относятся: желание партнера сделать отношения постоянными; благодарность за партнера; сексуальное удовлетворение и забота о сексуальном удовлетворении партнера.
Получается, что хорошие отношения – это не поиск идеального партнера или его изменение, а строительство самих отношений – создание условий, которые позволят этим отношениям процветать.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему в отношениях полезно брать паузу.
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