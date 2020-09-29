Бизнес на разводах в Украине: к чему привели массовые распады семей

Опросы, проведенные американскими социологами, показали, что за время карантина количество разводов возросло на треть. Об этом пишет издание segodnya.

К чему привели массовые распады семей. Фото: pixabay

Такая статистика приводит к тому, что на просторах интернета все чаще появляются объявления по продаже обручальных колец. Одни люди решают избавиться от украшения из-за развода, а другие – чтобы обновить свои свадебные аксессуары. Как бы там ни было, а это позволяет делать бизнес на разводах в Украине.

Дмитрий Шараевский, который работает директором по маркетингу в сети ломбардов, рассказал, что от 5 до 10 процентов всего оборота ломбардов становят именно обручальные кольца, которые люди начинают массово сдавать, если не хотят продавать в интернете. Также он добавил, что чаще всего приносят только одно кольцо из обручального комплекта.

Около 70 процентов сданных ювелирных изделий люди забирают обратно, а остальные 30 – продаются. Стоит отметить, что в ломбарде цена украшения уменьшается почти вдвое от розничной стоимости. Также ювелирные изделия могут отправиться на переработку, ведь переделывать старые драгоценности гораздо выгоднее, нежели покупать новое золото в магазинах.

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