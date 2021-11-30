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Правила семейной жизни, которым не нужно следовать

Психолог Ольга Романив назвала несколько правил семейной жизни, которым давно уже пора перестать следовать и вот почему

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Идеальных отношений не бывает, каждый может совершать ошибки, но, если хотите построить крепкий и доверительный союз, перестаньте следовать придуманным "законам" семейной жизни. Об этом рассказала эксперт Ольга Романив.

Правила семейной жизни, которым не нужно следовать

Правила семейной жизни (фото из открытых источников)

Иметь общие хобби и увлечения

Многие считают, что партнерам обязательно нужно иметь общие хобби и увлечения, в ином случае, вряд ли получится построить хорошие отношения. Однако, это утверждение ошибочно. Важно относиться с пониманием к увлечениям своего партнера, но не обязательно заниматься тем, что любит он или заставлять его полюбить ваши хобби. 

Всегда быть вместе

Конечно же, важно находить время друг для друга, но это не значит, что нужно быть вместе 24/7. У каждого партнера должно быть свое личное пространство, чтобы отношения не перерастали в "невидимые цепи". Любому человеку порой приятно побыть наедине с собой, подумать и помечтать.

Никогда не ссориться

В каждой паре могут быть ссоры и это совершенно нормально. Не думайте, что замалчивание обид, негатива или неприятных ситуаций как-то улучшит ваши отношения, потому что рано или поздно этот комок вырвется наружу и приведет к серьезным последствиям. 

Напомним, бытует мнение, что супруги должны спать в одной кровати, тогда брак будет крепким. Но современные психологи не согласны с этим утверждением и считают, что семейным парам иногда полезно спать раздельно. Но почему?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что социологи разных стран мира по итогам карантина ожидают роста двух показателей: рождаемости и разводов. Так вот, чтобы избежать второго варианта, следует руководствоваться несколькими правилами.


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Источник: https://www.marieclaire.ru/psychology/5-vrednykh-pravil-semeinoi-zhizni-kotorym-pora-perestat-sledovat/
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