Помогает ли раздельный сон улучшить отношения

Некоторые люди воспринимают раздельный сон, как признак нездоровых отношений: любовь прошла, супруги надоели друг другу и находятся на грани развода. Но не стоит относиться к этому настолько остро. Иногда парам бывает действительно полезно спать на разных кроватях.

Раздельный сон (фото из открытых источников)

Директор лаборатории сна Университета Райерсона Колин Карней отметил, что сон является очень важной частью нашей жизни, ведь он влияет как на физическое, так и на эмоциональное состояние человека. А недосып может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, некачественный сон может стать причиной повышенного давления, депрессии и даже диабета. А некачественным он может быть из-за вашей второй половинки.

Эксперты советуют спать отдельно парам, у которых не совпадает рабочий график или, когда они привыкли к разной температуре или темноте в комнате. Также стоит разойтись по разным кроватям, если ваш партнер постоянно храпит и мешает вам нормально отдохнуть. В этом нет ничего страшного, просто вам нужно нормально высыпаться, чтобы функционировать.

Специалисты также считают, что раздельный сон может позитивно отразиться на сексуальной жизни, ведь партнеры начнут больше ценить близость друг с другом, в результате отношения могут стать крепче и стабильнее.

Напомним, ученые из Университета Мердока назвали пряность, которую нужно употреблять людям, страдающим бессонницей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологи из Университета Британской Колумбии провели ряд исследований и выяснили, что запах любимого человека способен улучшить качество сна.

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