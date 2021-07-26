Польский блогер продала свою любовь в формате NFT за безумную сумму

BTC/USD
37560.52
ETH/USD
2247.82
LTC/USD
132.03
USD/UAH
27.10
EUR/UAH
32.10
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Девушка, активный
пользователь новой социальной сети Тикток сумела продать свою
"цифровую любовь" в виде NFT за невероятные деньги и теперь стремится
оказаться в учебниках по истории. Знакомьтесь, Марта Рентель — польский
блогера, который решил перевернуть мир NFT, ведь выставила довольно необычный
лот — свою любовь без всякой физической формы, передает Medialeaks.
Марта Рентель (фото из открытых источников)
Если вы думаете, что это странная затея, то стоит сказать,
что тайный покупатель приобрел за виртуальную любви без обязанностей сумму в
969,9 тыс. злотых (примерно 6797923 гривен).
Добавим, что у этой
харизматической блондинки более 653 000 поклонников в Инстаграм.
К тому же,
она уверена, что даже попадет в польские учебники по истории благодаря такой
затее.
Напомним, монахиня из США стала звездой социальной сети ТикТок не только из-за "духовного контента", но и из-за своего юного вида в столь зрелом возрасте. Сестре-настоятельнице Клодетт Пауэлл 55 лет, и она отличается от своих сестер тем, что не ведет затворнический образ жизни, а даже имеет свою страницу в Инстаграм и ТикТок. На страницах социальных сетей женщина рассказывает своим подписчикам о вере, религии, а также делится событиями, которые ее вдохновляют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости