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Главная Новости Досуг отношения Польский блогер продала свою любовь в формате NFT за безумную сумму
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Польский блогер продала свою любовь в формате NFT за безумную сумму

Марта Рентель - польский блогера, который решил перевернуть мир NFT

26 июля 2021, 23:51
Автор:

Ольга Чародий

Девушка, активный  пользователь новой социальной сети Тикток сумела продать свою "цифровую любовь" в виде NFT за невероятные деньги и теперь стремится оказаться в учебниках по истории. Знакомьтесь, Марта Рентель — польский блогера, который решил перевернуть мир NFT, ведь выставила довольно необычный лот — свою любовь без всякой физической формы, передает Medialeaks.

Польский блогер продала свою любовь в формате NFT за безумную сумму

Марта Рентель (фото из открытых источников)

Если вы думаете, что это странная затея, то стоит сказать, что тайный покупатель приобрел за виртуальную любви без обязанностей сумму в 969,9 тыс. злотых (примерно 6797923 гривен).

"Я продала свой первый NFT за невероятную сумму. Я еще сама не могу поверить в это. Я еще не знаю, кто его приобрел", — отметила Марта.

 Добавим, что у этой харизматической блондинки более 653 000 поклонников в Инстаграм.

"Физическая, платоническая и цифровая любовь могут быть разными, но каждая из них реальная настолько, как и наши мысли и чувства. А цифровое означает вечное. Ведь все, что сейчас зацифровано, останется с нами до конца света фото, фильмы, воспоминания" , — объясняет блогера.

К тому же, она уверена, что даже попадет в польские учебники по истории благодаря такой затее.

Напомним, монахиня из США стала звездой социальной сети ТикТок не только из-за "духовного контента", но и из-за своего юного вида в столь зрелом возрасте. Сестре-настоятельнице Клодетт Пауэлл 55 лет, и  она отличается от своих сестер тем, что  не ведет затворнический образ жизни, а даже  имеет свою страницу в Инстаграм и ТикТок. На страницах социальных сетей женщина рассказывает  своим подписчикам о вере,  религии, а также  делится событиями, которые ее вдохновляют.


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Источник: https://medialeaks.ru/2107ler-str-nft-love/
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