Почему мужчины часто не реагируют на просьбы женщин

Многие женщины жалуются на своих мужчин, из-за того, что они не спешат выполнять их просьбы. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram объяснил, почему представители сильного пола могут себя так вести и посоветовал женщинам слегка изменить подход.

Специалист уверен, что женщины, которые просят о чем-то своего любимого человека, допускают ряд ошибок, которые приводят к негативным последствиям. Что это за ошибки?

Командный или детский молящий голос

Самодостаточная женщина должна использовать свой голос как инструмент для получения желаемого, а не в качестве "отпугивателя".

Позиция "ждуна"

Если вы хотите подарков, внимания, выполнения обязанностей – попросите. Но вместо этого женщина выбирает позицию "ждуна" и надеется, что мужчина догадается сам, что от него ожидают. Не надо так! Лучше прямо озвучьте свои просьбы и желания.

Вы используете слово "должен"

Любое принуждение и слово "должен" отбивает любое желание что-то делать и всю искренность намерения.

Вы не отдаете ничего взамен

Ошибка, и не самая редкая. Помним о том, что гармоничные отношения возможны только, если оба партнера готовы отдавать. Проявите больше любви, заботы, внимания, и увидите, насколько более отзывчивым станет мужчина.

Высокие запросы

Если вы требуете от мужчины слишком много, вполне вероятно, что он просто не в состоянии выполнить просьбу. Например, адекватная стоимость подарка, на который вы можете рассчитывать от партнера, составляет примерно 10% от его заработка. Не стоит ждать бриллиантовое ожерелье от мужчины со средним заработком.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, по каким критериям мужчины оценивают женщин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!