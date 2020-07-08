По каким критериям мужчины оценивают женщин

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Каждая женщина мечтает найти мужчину, который оценит ее по достоинству и будет любить не только за внешние данные, но и за ее качества. Однако, прежде, чем это произойдет, женщина должна заинтересовать избранника, повлияв на его подсознательные инстинкты. Психолог Александр Шахов на своей странице в Instagram рассказал, по каким критериям мужчины оценивают представительниц прекрасного пола.

Фигура

В первую очередь, мужской мозг обращает внимание на женскую фигуру, потому что он запрограммирован на определенный образ (осиная талия, широкие бедра). Наукой подсчитано, что самые привлекательные женщины имеют соотношение окружности талии к окружности бедер 0,7. Именно такой показатель говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья, невосприимчивости к тяжким заболеваниям и высокой частоте беременности.

Состояние кожи и волос

Представители сильного пола оценивают партнершу по состоянию ее кожи и волос, ведь они могут многое рассказать о женском здоровье. А еще длинные волосы ассоциируются у мужчин с высокой фертильностью.

Симметричные черты лица

Лица психически и физически больных людей часто значительно ассиметричны и подсознание указывает мужчине наиболее здорового партнера. Красота — дело вкуса, но симметрия лица — сигнал хороших генов.

Улыбка

Белоснежная и милая улыбка очень быстро вызывает мужской интерес. Женщине не нужно бояться или стесняться улыбаться партнеру, который ей понравился, ведь этот жест указывает на симпатию, а не на легкодоступность.

Походка, грудь, ноги, одежда

На этом этапе заканчивается влияние подсознания и на оценку мужчин влияет уже культурный фактор и личные предпочтения.

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