По каким критериям мужчины оценивают женщин

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Светлана Шкурупий
Getty Images/iStockphoto
Каждая женщина мечтает найти мужчину, который оценит ее по достоинству и будет любить не только за внешние данные, но и за ее качества. Однако, прежде, чем это произойдет, женщина должна заинтересовать избранника, повлияв на его подсознательные инстинкты. Психолог Александр Шахов на своей странице в Instagram рассказал, по каким критериям мужчины оценивают представительниц прекрасного пола.
Фигура
В первую очередь, мужской мозг обращает внимание на женскую фигуру, потому что он запрограммирован на определенный образ (осиная талия, широкие бедра). Наукой подсчитано, что самые привлекательные женщины имеют соотношение окружности талии к окружности бедер 0,7. Именно такой показатель говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья, невосприимчивости к тяжким заболеваниям и высокой частоте беременности.
Состояние кожи и волос
Представители сильного пола оценивают партнершу по состоянию ее кожи и волос, ведь они могут многое рассказать о женском здоровье. А еще длинные волосы ассоциируются у мужчин с высокой фертильностью.
Симметричные черты лица
Лица психически и физически больных людей часто значительно ассиметричны и подсознание указывает мужчине наиболее здорового партнера. Красота — дело вкуса, но симметрия лица — сигнал хороших генов.
Улыбка
Белоснежная и милая улыбка очень быстро вызывает мужской интерес. Женщине не нужно бояться или стесняться улыбаться партнеру, который ей понравился, ведь этот жест указывает на симпатию, а не на легкодоступность.
Походка, грудь, ноги, одежда
На этом этапе заканчивается влияние подсознания и на оценку мужчин влияет уже культурный фактор и личные предпочтения.
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Недавно в прямом эфир, девушка Юлияна спросила меня: "Почему ко мне не подходят знакомиться мужчины? Мне кажется, у меня не хватает женской энергии?!" ⠀ Милые мои, конечно мужчинам важны такие женские качества как нежность, ласковость, доброта. Но для того, чтобы женщина заинтересовала мужчину в самом начале, она должна повлиять на подсознательные инстинкты мужчины, я называю это — внутренней обезьяной. ⠀ Я приведу список в каком порядке мужской мозг оценивает женщин. ⠀ Фигура. В мужском мозге природой запрограммирован образ женщины в виде фигуры песочных часов — узкая талия, широкие бедра и необязательно 90-60-90). Наукой подсчитано, что самые привлекательные женщины имеют соотношение окружности талии к окружности бедер 0,7. Именно такой показатель говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья, невосприимчивости к тяжким заболеваниям и высокой частоте беременности. ⠀ Состояние кожи и волос. Это тоже говорит о здоровье. Длинные волосы ассоциируются с высокой фертильностью. И это снова на уровне генов. Если у вас короткие волосы, это не приговор. Просто оголяйте шею. ⠀ Симметричные и гармоничные черты лица. Лица психически и физически больных людей часто значительно ассиметричны и подсознание указывает мужчине наиболее здорового партнера. Красота — дело вкуса, но симметрия лица — сигнал хороших генов. ⠀ Улыбка. Здоровые зубы, выражение дружелюбия моментально вызывает мужской интерес. Не бойтесь улыбаться понравившемуся вам мужчине. Он НЕ подумает, что вы легко доступны. Легкой улыбкой вы просто выражаете свой интерес. ⠀ Голос. Мягкий, ласковый голос прочно ассоциирован мужским мозгом в период младенчества с голосом матери, а, значит, с заботой, любовью и первыми эротическими ощущениями. Голос — тайное оружие женщины. Мало кто из мужчин говорит о его важности, но именно он оказывает колоссальное влияние на них. ⠀ Походка, объем груди, длина ног, одежда. Здесь заканчивается влияние подсознания и на оценку мужчин уже оказывает культурный фактор и личные предпочтения. ⠀ А что же делать, если мужчины знакомятся, но серьезных отношений не возникает? ⠀ Продолжение в карусели ☝️
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