Парень отправил любимой селфи и она сразу «спалила» его на измене

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Светлана Шкурупий
Девушка Сидни Кинш в популярной социальной сети TikTok рассказала, как вычислила измену своего парня с помощью одной фотографии. Помогли ей в этом солнцезащитные очки.
Сидни Кинш
Синди призналась, что встречалась со своим молодым человеком четыре года и думала, что в их отношениях все прекрасно, ведь они ни разу не давал повода для ревности. Но одна фотография все изменила, и она бросила своего парня.
А все дело в том, что он сделал селфи в солнцезащитных очках, когда вел свой автомобиль и отправил его Синди. На первый взгляд, фото кажется совершенно безобидным, но присмотревшись, девушка в отражении стекол очков увидела ноги какой-то пассажирки, которая сидела рядом в расслабленной позе.
Кинш сразу же набрала своего бойфренда и потребовала объяснений, но тот стал все отрицать и сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Позже обиженная девушка выяснила, что парень неоднократно ей изменял и ему пришлось признаться в своей неверности.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие черты внешности сразу же выдают изменщика.
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