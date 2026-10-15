logo

BTC/USD

81627

ETH/USD

2412.12

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг отношения Она вылила ему пиво в лицо: 10 провальных признаний, которые шокировали очевидцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Она вылила ему пиво в лицо: 10 провальных признаний, которые шокировали очевидцев

Романтические сюрпризы обернулись ссорами, унижением и неожиданными отказами прямо на глазах толпы

15 октября 2026, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Публичное объяснение кажется романтическим жестом, но без уверенности в ответе может обернуться неудобной сценой. BuzzFeed собрал истории людей, ставших свидетелями таких провалов.

Она вылила ему пиво в лицо: 10 провальных признаний, которые шокировали очевидцев

Провальные признания, которые шокировали очевидцев. Фото: Pixabay

Пиво в лицо на матче

Во время бейсбольной игры мужчина встал на колено перед любимой. Но та плеснула ему пивом в лицо и закричала, что знает о его измене с Анной на прошлой неделе.

Другие признания, которые пошли не по плану

  • На баскетбольном матче "Даллас Маверикс" парень сделал предложение девушке перед зрителями. Она не улыбнулась, а шепотом заговорила с ним, после чего пара удалилась.

  • В Венеции мужчина подготовил ужин, розы, гондолу и послание в бутылке. Но девушка ответила, что уже замужем.

  • В магазине мороженого парень договорился, чтобы работники спели Iron Man группы Black Sabbath. Когда одна работница начала петь соло, он встал на колено. Девушка отвела его в сторону, а потом они долго сидели в машине.

  • После трех недель знакомства парень в Taco Bell спрятал предложение в пакетике острого соуса. Девушка сказала "да", но через несколько месяцев они разошлись.

  • На смотровой площадке Willis Tower мужчина сделал предложение в стеклянной кабине, однако девушка боялась ступить на стекло и плакала.

  • Другой поклонник собрал 150 человек, которые выложили на поле сердце и обручальные кольца, но девушка назвала их идиотами.

  • В Лондоне мужчина сделал предложение девушке после четырех лет отношений, но она отказала: нашла другого.

  • В ювелирном магазине женщина согласилась, но разозлилась, когда мужчина вернул одолженное кольцо, объяснив, что не может его купить, — и дала ему пощечину.

  • У Эйфелевой башни девушка покачала головой и ушла, оставив мужчину с воздушными шариками.

Эти истории напоминают: эффектный жест не заменит разговора об общем будущем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 нелепых фразах супругов, которые невозможно слушать без смеха



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости