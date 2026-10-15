Она вылила ему пиво в лицо: 10 провальных признаний, которые шокировали очевидцев

Публичное объяснение кажется романтическим жестом, но без уверенности в ответе может обернуться неудобной сценой. BuzzFeed собрал истории людей, ставших свидетелями таких провалов.

Провальные признания, которые шокировали очевидцев. Фото: Pixabay

Пиво в лицо на матче

Во время бейсбольной игры мужчина встал на колено перед любимой. Но та плеснула ему пивом в лицо и закричала, что знает о его измене с Анной на прошлой неделе.

Другие признания, которые пошли не по плану

На баскетбольном матче "Даллас Маверикс" парень сделал предложение девушке перед зрителями. Она не улыбнулась, а шепотом заговорила с ним, после чего пара удалилась.

В Венеции мужчина подготовил ужин, розы, гондолу и послание в бутылке. Но девушка ответила, что уже замужем.

В магазине мороженого парень договорился, чтобы работники спели Iron Man группы Black Sabbath. Когда одна работница начала петь соло, он встал на колено. Девушка отвела его в сторону, а потом они долго сидели в машине.

После трех недель знакомства парень в Taco Bell спрятал предложение в пакетике острого соуса. Девушка сказала "да", но через несколько месяцев они разошлись.

На смотровой площадке Willis Tower мужчина сделал предложение в стеклянной кабине, однако девушка боялась ступить на стекло и плакала.

Другой поклонник собрал 150 человек, которые выложили на поле сердце и обручальные кольца, но девушка назвала их идиотами.

В Лондоне мужчина сделал предложение девушке после четырех лет отношений, но она отказала: нашла другого.

В ювелирном магазине женщина согласилась, но разозлилась, когда мужчина вернул одолженное кольцо, объяснив, что не может его купить, — и дала ему пощечину.

У Эйфелевой башни девушка покачала головой и ушла, оставив мужчину с воздушными шариками.

Эти истории напоминают: эффектный жест не заменит разговора об общем будущем.

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