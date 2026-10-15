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Вона вилила йому пиво в обличчя: 10 провальних освідчень, які шокували очевидців

Романтичні сюрпризи обернулися сварками, приниженням і несподіваними відмовами просто на очах у натовпу

15 жовтня 2026, 12:01
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Сергій Кречмаровський

Публічне освідчення здається романтичним жестом, але без упевненості у відповіді може обернутися незручною сценою. BuzzFeed зібрав історії людей, які стали свідками таких провалів.

Вона вилила йому пиво в обличчя: 10 провальних освідчень, які шокували очевидців

Провальні зізнання, які шокували очевидців. Фото: Pixabay

Пиво в обличчя на матчі

Під час бейсбольної гри чоловік став на коліно перед коханою. Та хлюпнула йому пивом в обличчя й закричала, що знає про його зраду з Анною минулого тижня.

Інші освідчення, що пішли не за планом

  • На баскетбольному матчі "Даллас Маверікс" хлопець освідчився дівчині перед глядачами. Вона не усміхнулася, а пошепки заговорила з ним, після чого пара пішла.

  • У Венеції чоловік підготував вечерю, троянди, гондолу й послання в пляшці. Але дівчина відповіла, що вже одружена.

  • У крамниці морозива хлопець домовився, щоб працівники заспівали Iron Man гурту Black Sabbath. Коли одна працівниця почала співати сама, він став на коліно. Дівчина відвела його вбік, а згодом вони довго сиділи в машині.

  • Після трьох тижнів знайомства хлопець у Taco Bell сховав пропозицію в пакетику гострого соусу. Дівчина сказала "так", але за кілька місяців вони розійшлися.

  • На оглядовому майданчику Willis Tower чоловік освідчився в скляній кабіні, проте дівчина боялася ступити на скло й плакала. 

  • Інший залицяльник зібрав 150 людей, які виклали на полі серце й обручки, але дівчина назвала їх ідіотами.

  • У Лондоні чоловік освідчився дівчині після чотирьох років стосунків, та вона відмовила: знайшла іншого. 

  • У ювелірній крамниці жінка погодилася, але розлютилася, коли чоловік повернув позичену каблучку, пояснивши, що не може її купити, — і дала йому ляпаса.

  • Біля Ейфелевої вежі дівчина похитала головою й пішла, залишивши чоловіка з повітряними кульками.

Ці історії нагадують: ефектний жест не замінить розмови про спільне майбутнє.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 безглуздих фраз подружжя, які неможливо слухати без сміху



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