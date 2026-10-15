Вона вилила йому пиво в обличчя: 10 провальних освідчень, які шокували очевидців

Публічне освідчення здається романтичним жестом, але без упевненості у відповіді може обернутися незручною сценою. BuzzFeed зібрав історії людей, які стали свідками таких провалів.

Провальні зізнання, які шокували очевидців. Фото: Pixabay

Пиво в обличчя на матчі

Під час бейсбольної гри чоловік став на коліно перед коханою. Та хлюпнула йому пивом в обличчя й закричала, що знає про його зраду з Анною минулого тижня.

Інші освідчення, що пішли не за планом

На баскетбольному матчі "Даллас Маверікс" хлопець освідчився дівчині перед глядачами. Вона не усміхнулася, а пошепки заговорила з ним, після чого пара пішла.

У Венеції чоловік підготував вечерю, троянди, гондолу й послання в пляшці. Але дівчина відповіла, що вже одружена.

У крамниці морозива хлопець домовився, щоб працівники заспівали Iron Man гурту Black Sabbath. Коли одна працівниця почала співати сама, він став на коліно. Дівчина відвела його вбік, а згодом вони довго сиділи в машині.

Після трьох тижнів знайомства хлопець у Taco Bell сховав пропозицію в пакетику гострого соусу. Дівчина сказала "так", але за кілька місяців вони розійшлися.

На оглядовому майданчику Willis Tower чоловік освідчився в скляній кабіні, проте дівчина боялася ступити на скло й плакала.

Інший залицяльник зібрав 150 людей, які виклали на полі серце й обручки, але дівчина назвала їх ідіотами.

У Лондоні чоловік освідчився дівчині після чотирьох років стосунків, та вона відмовила: знайшла іншого.

У ювелірній крамниці жінка погодилася, але розлютилася, коли чоловік повернув позичену каблучку, пояснивши, що не може її купити, — і дала йому ляпаса.

Біля Ейфелевої вежі дівчина похитала головою й пішла, залишивши чоловіка з повітряними кульками.

Ці історії нагадують: ефектний жест не замінить розмови про спільне майбутнє.

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