Обязателен ли официальный брак для полноценных отношений, - исследование

Накануне Дня влюбленных компания Active Group исследовала романтические отношения жителей Украины. Среди прочего выяснилось, что обязательным заключение официального брака считает более трети украинцев (34,9%). Скорее обязательным брак считают 24,7% участников опроса.

Обязателен ли официальный брак для полноценных отношений - фото из открытых источников

Социологи выяснили, что 21,7% респондентов считают, что заключение брака является скорее необязательным, а 15,2% — абсолютно необязательным. Также 3,5% украинцев не смогли определиться с ответом.

В целом, отмечают авторы исследования, если сравнивать с опросом 2021 года, наблюдается уменьшение важности брака для полноценных отношений в восприятии жителей Украины.

Исследователи также задавали вопрос о наличии любимого человека. Так, 68,2% опрошенных ответили, что имеют вторую половину, а 26,5% такого человека не имеют. Возможно имеют любимого человека, но в этом не уверены, 5,3% респондентов.

Отмечать День всех влюбленных в 2022 году планирует треть респондентов — 34,5%. 25,3% не уверены в своих намерениях праздновать. 40,2% жителей страны отмечания праздник 14 февраля не будут.

Социологическое исследование было проведено компанией Active Group с 4 по 6 февраля текущего года при помощи метода face-to-face. Участниками опроса стали 1200 человек с разных регионов страны, за исключением временно оккупированных территорий.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что эксперты рассказали, как правильно сделать приятно своей второй половинке в День влюбленных и стоит ли привязываться к празднику, который вошел в нашу жизнь сравнительно недавно.

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