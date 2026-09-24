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Не спешите в постель: 4 вопроса, которые стоит обсудить с новым партнёром

Открытый разговор поможет заранее узнать границы, ожидания и отношение друг друга к близости

24 сентября 2026, 18:31
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Сергій Кречмаровський

Новая близость может быть волнующей, но спешка иногда оставляет без ответов на важные вопросы. Терапевты советуют обсудить некоторые вещи заранее, чтобы оба человека понимали желания, границы и ожидания друг друга.

Не спешите в постель: 4 вопроса, которые стоит обсудить с новым партнёром

Поговорить о границах, желаниях и ожиданиях важно ещё до близости. Фото: Montoya98 / Pixabay

  • Когда ты в последний раз сдавал анализы на ИППП? Разговор о сексуальном здоровье может показаться неловким, однако он помогает ответственнее относиться к безопасности обоих партнёров. Важно не только спросить о тестировании, но и заранее договориться о защите.

  • Что тебе нравится? Не стоит рассчитывать, что новый партнёр сам догадается о ваших предпочтениях. Можно прямо обсудить, что приносит удовольствие и какие проявления близости нравятся каждому. Открытый разговор позволяет избежать ненужных догадок и недопонимания.

  • Что тебе не нравится или чего ты не хочешь? Границы не менее важны, чем желания. Партнёры должны иметь возможность спокойно сказать "нет" и понимать, что согласие на одну вещь не означает автоматического согласия на всё остальное.

  • Чего ты ждёшь от наших отношений? Для одного человека интимная близость может быть частью начинающихся отношений, а для другого — отдельной историей без планов на продолжение. Лучше обсудить ожидания заранее, чем пытаться угадывать их после близости. Современные рекомендации по сексуальной коммуникации также подчёркивают важность разговоров о желаниях и потребностях не только непосредственно перед сексом.

Такие вопросы не обязаны превращать свидание в серьёзные переговоры. Их смысл в другом: дать обоим людям возможность говорить открыто, услышать друг друга и не соглашаться на то, что им не подходит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что измена начинается не с секса: 7 признаков, которые могут выдать роман на стороне



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Источник: https://www.vice.com/en/article/4-questions-to-ask-before-sleeping-with-someone-new-according-to-therapists/
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