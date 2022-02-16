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Назван самый романтичный город мира для поисков настоящей любви

Рейтинг основан на восьмибалльных критериях, включающих количество мероприятий для пар в каждом городе и наличие романтических мест для влюбленных

сегодня, 02:45
Автор:

Ольга Чародий
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Смотрите ТОП-10 рейтинга The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift. Победитель вас точно поразит. Рейтинг основан на восьмибалльных критериях, включающих количество мероприятий для пар в каждом городе и наличие романтических мест для влюбленных. К ним относятся не только рестораны, но и парки, достопримечательности, романтические отели, спа-салоны, пишет wethrift.

Назван самый романтичный город мира для поисков настоящей любви

Отношения (фото из открытых источников)

В современном исследовании не обошлись без подсчета публикаций в соцсетях: в рейтинг попали фото с изображением заката и хештегом или геометкой города под ним. Так, в тройке лидеров – Лондон, Париж и Барселона. Британская столица опередила даже Париж, традиционно считающийся очень романтичным.

Не забыли авторы исследования и тех, кто только ищет свою любовь. Для них издание составило отдельный рейтинг городов: идеальных для одиноких людей и поиск второй половинки. Здесь первое и второе место добыли в борьбе два испанских города Мадрид и Барселона. Поэтому Испанию назвали "официально лучшим местом для поиска любви".

Напомним, дочь известного музыканта и продюсера Константина Меладзе  Лия хочет попробовать свои способности во время нового сезона музыкального шоу для молодых вокалистов "Голос країни -2022". Также отвечая на вопросы работника медиа, представительница талантливой семьи без секретов сказала, часто ли имеет общение со своим известным папой, и какие у девушки сложились отношения с его звездной попутчицей и новой женой Верой Брежневой.

Лия Меладзе отметила, что они частенько встречаются со звездным папой, разговаривают по телефону и ведут переписку в социальных сетях. Как только старший Меладзе бывает в Киеве, каждый раз видится со своей 17-летней любимицей. Относительно родственных отношений с его поющей второй женой, Лия призналась, что, как такого, родственного общения с Верой Брежневой у них нет, а отношения плохие.




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Источник: https://www.wethrift.com/articles/most-romantic-cities/
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