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Назван обладатель самого красивого мужского лица 2021 года

Актера приговорили к трем годам заключения и каторжным работам за участие в массовых акциях

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий
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Американский развлекательный сайт TC Candler создал рейтинг самых красивых мужских лиц. Читайте дальше и узнайте, кто возглавил этот список. Как говорится в Instagram TC Candler, владельцем самого красивого мужского лица признан 25-летний актер, певец и модель Пеинга Такхона из Мьянмы. Правда, парень сейчас находится в тюрьме.

Назван обладатель самого красивого мужского лица 2021 года

Отношения (фото из открытых источников)

Актера приговорили к трем годам заключения и каторжным работам за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы. Он выступал в поддержку свергнутой власти, потому мировая общественность признала его политзаключенным. Портал ежегодно составляет рейтинг самых красивых лиц на планете.

Напомним, на прошлых выходных, известный актер, звезда фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз посетил вместе со своим сыном баскетбольную игру. И многие поклонники узнали голливудскую знаменитость, хоть и выразили беспокойство относительно его внешнего вида. Как сообщает издание Pagesix, Том Круз пришел на игру в повседневной одежде, но внимание фанатов было сосредоточено на его лице, поскольку оно казалось очень опухшим, что можно заметить на опубликованных фотографиях. Раньше у голливудского актера были разительные скулы, да в целом, он выглядел значительно худее. Поклонники предполагают, что Том Круз начал колоть ботокс или прибегнул к пластической операции, или же просто набрал лишний вес, поскольку сейчас находится дома и отдыхает от съемочного процесса.

"Красота не вечна! Старение – это привилегия, нужно учиться распознавать добро в людях. Том Круз — замечательный актер", "Отстаньте от него, он просто прибавил в весе", "Он хорошо выглядит", "Сейчас он выглядит как настоящий американец", — прокомментировали в сети.


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Источник: https://mixnews.lv/
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