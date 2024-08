Мизогиния: история и развитие понятия, влияние на современный мир, подборка литературы и кино

Мизогиния — это неприязнь к женщинам, лежащая в основе сексизма, неравенства и дискриминации. Обычно она ассоциируется с мужчинами, которые проявляют ее через насилие, стереотипные шутки или снисходительное отношение к женщинам, считая их людьми второго сорта.

Мизогиния: что почитать и посмотреть по теме

Однако мизогиния — это явление, не ограниченное одним полом. В интернете можно найти множество токсичных комментариев в адрес женщин, написанных самими женщинами. "Мы, женщины, все-таки глупы!", "Нарожала детей, растолстела, и теперь сидит дома, как курица!", "Только посмотрите, оделась как на улицу!" — подобные фразы наверняка вам знакомы. Социологи и психологи считают, что это может быть проявлением внутренней (усвоенной) мизогинии.





История термина "мизогиния"

Мизогиния (от греч. "μῖσος" — ненависть и "γυνή" — женщина) — это ненависть, предвзятость или дискриминация в отношении женщин или девочек. Мизогиния может проявляться в различных формах, включая социальное исключение, сексизм, насилие, недооценку женского труда и способностей, и даже враждебное отношение к женскому полу на уровне культуры или религии.

Термин "мизогиния" появился в английском языке в начале 17-го века. Он впервые был зафиксирован в труде английского писателя Томаса Деккера в 1615 году, в его пьесе "The Honest Whore". Однако, несмотря на то, что само слово вошло в обиход относительно поздно, явление мизогинии существует на протяжении тысячелетий и отражено в культуре, литературе, религии и правовых системах многих обществ.

На протяжении веков мизогиния была укоренена в патриархальных структурах, где мужчины занимали доминирующее положение, а женщины считались второстепенными. Это нашло отражение в законодательстве, которое ограничивало права женщин на образование, труд, участие в политике и владение собственностью. В различных культурах женщины рассматривались как собственность мужчин, их роль сводилась к выполнению обязанностей жены и матери.

С развитием феминистского движения в 19 и 20 веках внимание к мизогинии стало расти. Женщины начали бороться за равные права, указывая на несправедливость и дискриминацию, с которыми они сталкивались. Это привело к изменениям в законодательстве, таким как право на голосование, доступ к образованию и защита от насилия.





Современные проявления и последствия мизогинии

В современном обществе мизогиния по-прежнему существует, хотя часто она принимает более скрытые формы. Это может проявляться в виде сексистских шуток, дискриминации на рабочем месте, принижении женских достижений или даже в виде культурных норм, которые ограничивают возможности женщин. В интернете мизогиния часто проявляется в виде онлайн-атак на женщин, особенно тех, кто активно выражает свои взгляды или добивается успеха в традиционно "мужских" областях.

Мизогиния имеет серьезные социальные последствия. Она способствует закреплению гендерных стереотипов, усиливает неравенство и может привести к физическому или психологическому насилию. Более того, она тормозит развитие общества в целом, так как ограничивает потенциал значительной части населения.

Мизогиния — это глубоко укорененное явление, которое имеет долгую историю и проявляется в самых разных формах. Борьба с мизогинией требует осознания проблемы, активного противодействия дискриминации и пропаганды равенства полов. Только через изменение культурных норм, законодательство и образование можно создать общество, в котором женщины будут иметь равные возможности и уважение.







Интересные факты о мизогинии

Несколько интересных фактов о мизогинии, которые иллюстрируют ее влияние на культуру, общество и историю:

Миф о Пандоре. В древнегреческой мифологии Пандора, первая женщина, была создана богами и стала причиной всех бедствий человечества. Этот миф часто интерпретируется как пример мизогинии, где женщина изображена как источник зла и проблем для мужчин.

Ведьмовские процессы. В Европе в XVI-XVII веках тысячи женщин были обвинены в колдовстве и казнены. Хотя причиной этого явления были разные социальные, экономические и религиозные факторы, мизогиния сыграла значительную роль в охоте на ведьм, так как женщины считались более подверженными "дьявольским искушениям".

Термин "женская истерия". В XIX веке "истерия" считалась болезнью, свойственной исключительно женщинам. Этот диагноз часто использовался для описания любого "ненормального" поведения женщин, включая эмоциональные переживания или сексуальные желания. Считалось, что истерия вызвана "блуждающей маткой", и женщины с таким диагнозом подвергались унизительному и бесполезному лечению.

Мизогиния в религии. В некоторых религиозных текстах и практиках можно найти элементы мизогинии. Например, в определённых интерпретациях христианства и ислама женщины занимают подчинённое положение по отношению к мужчинам. Эти интерпретации часто оправдывали дискриминацию и насилие в отношении женщин на протяжении веков.

Проблема с "авторитетом" женщин. Исследования показывают, что женщины, находящиеся на руководящих должностях, часто сталкиваются с неприязнью и недоверием. В обществе существует тенденция воспринимать успешных женщин как "агрессивных" или "амбициозных", что является проявлением мизогинии.

Мизогиния в языке. В некоторых языках существуют выражения и идиомы, которые выражают презрение к женщинам. Например, слово "сука" в русском языке используется как оскорбление и связано с негативной характеристикой женщины. Аналогичные слова существуют и в других языках, что свидетельствует о глубоком укоренении мизогинии в культуре.

Сексуализация и объективация. Женщины чаще подвергаются сексуализации и объективации, особенно в медиа и рекламе. Это не только снижает их достоинство, но и укрепляет мизогинистские установки в обществе, где женщины рассматриваются скорее как объекты для удовлетворения мужских желаний, чем как равноправные личности.

Эти факты демонстрируют, как мизогиния проникает в различные аспекты культуры и общества, закрепляя дискриминацию и неравенство женщин.





Что почитать про мизогинию: подборка литературы

Если тема мизогинии заинтересовала, можно начать с художественной литературы, которая исследует это явление, и затем перейти к научной литературе для более глубокого понимания. Вот несколько рекомендаций.

Художественная литература:

Маргарет Этвуд — "Рассказ служанки"

Этот роман исследует мизогинию в контексте антиутопического общества, где женщины лишены всех прав и превращены в объекты репродукции. Книга демонстрирует, как мизогинистские установки могут привести к созданию жестокой и несправедливой социальной системы.





Шарлотта Бронте — "Джейн Эйр"

Классический роман, который можно рассматривать как исследование женской независимости и борьбы против мизогинистских норм викторианского общества.





Вирджиния Вулф — "Орландо"

Этот роман исследует гендерные роли и мизогинию через призму главного героя, который живет несколько веков, сменяя пол с мужского на женский.





Сильвия Плат — "Под стеклянным колпаком"

В этом автобиографическом романе автор исследует тему женского безумия в контексте давления патриархального общества, которое часто рассматривает эмоциональные и психические проблемы женщин как проявление слабости или "истерии".





Научная и публицистическая литература:

Симона де Бовуар — "Второй пол"

Этот фундаментальный труд в феминистской философии анализирует, как женщины исторически рассматривались как "другие" в патриархальных обществах. Книга охватывает множество аспектов мизогинии и гендерного неравенства.





Кейт Манн — "Down Girl: The Logic of Misogyny"

Эта книга рассматривает мизогинию как социальное явление и объясняет, как она функционирует в современном обществе. Манн предлагает новый взгляд на мизогинию, рассматривая её как способ поддержания патриархата.





Ребекка Солнит — "Мужчины объясняют мне вещи"

Эта коллекция эссе рассматривает мизогинию через призму повседневных ситуаций, с которыми сталкиваются женщины. Солнит анализирует феномен "mansplaining" и другие аспекты гендерного неравенства.





Джудит Батлер — "Гендерное беспокойство"

В этом ключевом труде Батлер рассматривает, как гендерные нормы формируются и поддерживаются обществом, включая мизогинистские установки. Книга предлагает глубокий теоретический анализ гендера и власти.





Сьюзан Браунмиллер — "Против нашей воли: Мужчины, женщины и изнасилование"

Книга исследует проблему сексуального насилия как крайнюю форму мизогинии и анализирует, как культура насилия против женщин укрепляется и поддерживается обществом.





Что посмотреть про мизогинию: подборка фильмов

Вот несколько фильмов, которые исследуют темы мизогинии и гендерного неравенства.

Художественные фильмы:

"Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale, 1990)

Экранизация романа Маргарет Этвуд о дистопическом обществе, где женщины лишены всех прав. Фильм поднимает вопросы о мизогинии и контроле над женским телом.





"Враждебный мир" (Thelma & Louise, 1991)

История двух женщин, которые становятся преступницами в попытке избежать сексуального насилия и мизогинистского давления. Фильм исследует женскую дружбу и сопротивление угнетению.





"Новая жизнь" (The Invisible Man, 2020)

Ремейк классического фильма ужасов, который исследует темы контроля, насилия и мизогинии через историю женщины, которая пытается сбежать от абьюзивного партнера.





"Скрытые фигуры" (Hidden Figures, 2016)

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о трех афроамериканских женщинах, которые сделали значительный вклад в NASA в 1960-х годах, несмотря на расизм и сексизм того времени.





"Маленькие женщины" (Little Women, 2019)

Экранизация романа Луизы Мэй Олкотт о жизни четырех сестер в 19-м веке. Фильм исследует женские роли и амбиции в патриархальном обществе.





Документальные фильмы:

"Прямо к цели" (Miss Representation, 2011)

Документальный фильм, который анализирует, как женщины представлены в медиа и как это влияет на восприятие женщин в обществе и их собственное самоощущение.





"Скрытые фигуры: Женщины, изменившие мир" (RBG, 2018)

Документальный фильм о Рут Бейдер Гинзбург, судье Верховного суда США, и её борьбе за права женщин и гендерное равенство.





"Мальчики не плачут" (Boys Don’t Cry, 1999)

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю Брэнда Нина, трансгендерного мужчины, который столкнулся с насилием и мизогинией.





"Феминизм: Что это такое?" (Feminists: What Were They Thinking?, 2018)

Документальный фильм о феминистическом движении 1970-х годов и его влиянии на современность.





"Год свиньи" (The Year of the Woman, 2020)

Документальный фильм о женщинах, которые вошли в политику и борются с мизогинией в политическом контексте.